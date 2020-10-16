İtalya sokaklarında sanal Türk modası

Defileye, Damat Tween’in 4 yıl önce giriş yapmasına rağmen kısa sürede hızla büyüyerek 32 mağazaya ulaştığı dünya moda merkezi İtalya’daki başarısına atfen sanal ortamda oluşturulan İtalya sokakları ev sahipliği yaptı. Damat Tween’in virtual runway şovunu, VIP özel gösterimiyle birlikte dün gece tüm dünyadan davetliler aynı anda izledi. Türk ve yabancı 17 mankenin görev aldığı defilede, koleksiyona ait toplamda 28 tasarım sergilendi. Defile için markaya özel yaratılan sokaklarda, Pisa Kulesi, pizza restoranları, tarihi çeşmeler gibi İtalya’yı hatırlatan simgelere de yer verildi.

‘Erkek modasında yer bulmaya başladık’

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, şunları kaydetti: “Damat Tween, artık dünya erkek modasında kendine yer edinmeye başlayan ve hızla yükselmeye devam eden bir marka. Dünyaca ünlü bir moda markası olarak yatırımlarımızı ağırlıklı Ar-Ge, inovasyon ve dijital üzerine kurguluyoruz. Bu anlayışımızın bir yansıması olan virtual runway şovumuz ile Türkiye’de bir ilke imza atmaktan dolayı da gururluyuz.”