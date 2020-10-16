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    16.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İtalya sokaklarında sanal Türk modası

    Damat Tween, 2021 ilkbahar/yaz koleksiyonunu virtual runway (sanal defile) ile dünyaya aynı anda tanıttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Damat Tween 2021 ilkbahar/yaz koleksiyonu virtual runway (sanal defile) şovu, Türkiye’de bir ilk olarak greenbox teknolojisini 3. boyutla buluşturan dijital platformlar aracılığıyla markaya özel yaratılan İtalya sokaklarında gerçekleştirildi.

    İtalya sokaklarında sanal Türk modası

     

    Defileye, Damat Tween’in 4 yıl önce giriş yapmasına rağmen kısa sürede hızla büyüyerek 32 mağazaya ulaştığı dünya moda merkezi İtalya’daki başarısına atfen sanal ortamda oluşturulan İtalya sokakları ev sahipliği yaptı. Damat Tween’in virtual runway şovunu, VIP özel gösterimiyle  birlikte dün gece tüm dünyadan davetliler aynı anda izledi. Türk ve yabancı 17  mankenin görev aldığı defilede, koleksiyona ait toplamda 28 tasarım sergilendi. Defile için markaya özel yaratılan sokaklarda, Pisa Kulesi, pizza restoranları, tarihi çeşmeler gibi  İtalya’yı hatırlatan simgelere de yer verildi.

    ‘Erkek modasında yer bulmaya başladık’

    Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, şunları kaydetti: “Damat Tween, artık dünya erkek modasında kendine yer edinmeye başlayan ve hızla yükselmeye devam eden bir marka. Dünyaca ünlü bir moda markası olarak yatırımlarımızı ağırlıklı Ar-Ge, inovasyon ve dijital üzerine kurguluyoruz. Bu anlayışımızın bir yansıması olan virtual runway şovumuz ile Türkiye’de bir ilke imza atmaktan dolayı da gururluyuz.”

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