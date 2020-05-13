İtalya'da 2020 turizm açısından kayıp yıl olacak

İtalyan haber ajansı ANSA'daki habere göre, Confcommercio yetkilileri Senatonun Sanayi Komisyonuna turizm sezonuyla ilgili bilgi verdi.

Yetkililer, komisyon toplantısında, "Turizm sezonu tamamen kaybedilecek." derken, Kovid-19 acil durumu sona erdiğinde de otel odalarının doldurulması sorunuyla karşı karşıya kalınacağını aktardı.

Yetkililer, yıl sonuna kadar turizm sektöründeki kaybın 120 milyar avroyu bulabileceğini ifade etti.

Confcommercio yetkilileri ayrıca yazlık gibi ikinci evi olanlar haricinde İtalyanların sadece yüzde 20’sinin bu yıl tatile gidebileceğini dile getirdi.

Diğer yandan basında yer alan haberlerde, hükümetin bugün açıklayacağı "yeniden başlangıç" olarak anılan teşvik paketiyle, iç turizmi hareketlendirmek için ailelere 500 avroluk tatil teşvik desteği vereceği ifade edildi.

Turizm sektörü, doğrudan ve dolaylı unsurlarıyla İtalya'da gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 13'ünü oluşturuyor.