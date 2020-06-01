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    HaberlerEkonomi Haberleri İtalyan pizzalarının mantarı Bursa ormanlarından! Sadece 4 ay sürüyor
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    01.06.2020 - 10:53 | | İHA

    İtalyan pizzalarının mantarı Bursa ormanlarından! Sadece 4 ay sürüyor

    Bursa'nın tabiat harikası ormanlarında köylüler tarafından toplanan değerli mantarlar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Köylülerin ormandaki zorlu mantar hasadı görüntülendi. Corona virüse karşı büyük bir mücadele veren İtalyanlar, makarna üretemeyince bir süredir makarna ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü Türkiye'den karşılıyorlardı. İtalya, makarnanın ardından şimdi de Türkiye'den mantar ihraç etmeye başladı.

    İtalyan pizzalarının mantarı Bursa ormanlarından! Sadece 4 ay sürüyor
    Bursa'nın mantar avcıları iş başında! İtalyanlar Türk mantarına dadandı
    Bursa'nın mantar avcıları iş başında! İtalyanlar Türk mantarına dadandı
    Bursa'nın mantar avcıları iş başında! İtalyanlar Türk mantarına dadandı
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    Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyü sakinleri, geçimlerini mantar toplayarak sağlıyor. Köylerinde yetişen 8 çeşit değerli mantarı avcı gibi iz sürerek bulan köylüler, bu mantarları toplamak için dağlarda 30 kilometre yol yürüyor. Sünlük köyü ormanlarında yetişen mantarlar köylüler tarafından yılın 4 ayı toplanarak satılıyor. Köylünün en büyük gelir kapısı ayı mantarı olurken, bu mantarlar İtalya'da pizzalarda kullanılıyor. Ayı mantarını köylüler 25 liradan satarken, İtalya'da 30 avroya satılıyor. Köylünün bir diğer gelir kapısı ise sarıkız mantarı. Bu mantar da yurt dışında bir çok ülkeye gönderiliyor. Sarıkız mantarını köylü 20 liradan satıyor. Köylüler adeta bir avcı gibi iz sürerek değerli mantarları toplayıp satarak geçimlerini sağlıyor. Köylüler bazı mevsimlerde günde 50 kilo mantar toplayabiliyor.

    Mantarın geçim kaynaklarından biri olduğunu ifade eden Sünlük köyü muhtarı Ersin Uslu, "Biz yılın 4-5 ayı ormanlarımızda mantar topluyoruz. Özellikle ayı mantarı çok değerli bir mantar. İtalyanlar bu mantarı çok seviyor. Pizzalarında kullanıyorlar. Topladığımız bu mantar Avrupa'ya ihraç oluyor. Diğer mantar ise sarıkız. Bu mantarda çok değerli. Bu mantarın da çoğu Avrupa ülkelerine ihraç oluyor" dedi.

    Yıllardır dağlarda mantar toplayan Mustafa Memiş, "Bize mantar avcısı diyebilirler. Mantarı dağlarda yürüyerek topluyoruz. Ben 25 yıldır dağlarda mantar arayıp buluyorum. Günlük 200 lira kazanıyorum. Ben 4 ay dağlarda mantar toplayarak geçimimi sağlıyorum" şeklinde konuştu.

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