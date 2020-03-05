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    HaberlerEkonomi Haberleri İtfaiye eri alımı ilanı yayımlandı! İşte başvuru şartları...
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    05.03.2020 - 13:21 |

    İtfaiye eri alımı ilanı yayımlandı! İşte başvuru şartları...

    Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı gerçekleştiriliyor. İtfaiye eri ilanı, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte İtfaiye eri alımı başvuru şartları...

    İtfaiye eri alımı ilanı yayımlandı! İşte başvuru şartları...

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 300 İtfaiye Eri alınacak.

    Adayların 30 Mart - 3 Nisan 2020 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

    Sözlü ve uygulamalı sınav 13 -17 Nisan 2020 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı No: 9, 06070 İskitler-Altındağ/Ankara adresindeki yerleşkesinde yapılacak.

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    Alkollü sürücü aracıyla yayaların arasına daldıRusya'nın Kirensk kentinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü, aracın kontrolünü kaybederek, yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı. Bir yaya çarpmanın etkisiyle havaya fırladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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