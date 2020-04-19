İthal ürünlere yeni vergi geldi

Bazı sanayi ürünleri ile video konsolu, karnaval eşyası, golf sopası gibi eşyaların ithalatında yüzde 5 ila yüzde 50 oranında ilave gümrük vergisi uygulanacak. Bazı demir çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergileri ise 3 ay süreyle geçici olarak artırılacak.



Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, “kauçuk iplikler, tutkallar, plastik plaka/levhalar, demir veya çelikten vidalar, plastik ve metal düğmeler, bazı kaynak telleri, kağıt kesme makinaları, hava perdeleri, transformatörler, redresörler, sesli işaret cihazları, kesintisiz güç kaynakları, hoparlörler, röleler, multimetreler, saatler, kronometreler, aydınlatma cihazları aksam ve parçaları, hidrolik presler, video konsolları, bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıtçıtlar ve bunların aksamları, golf sopaları ve açık hava oyunlarına mahsus eşyaya” ilave gümrük vergisi uygulanacak. İlave gümrük vergisi oranları ürünlere göre yüzde 5 ila yüzde 50 arasında değişiyor.



Öte yandan, gelişmekte olan ülkelerden tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatında düşük oranda uygulanan ilave gümrük vergileri diğer ülkelerin seviyesine çıkarılacak.





Demir çeliğe gümrük zırhı



Bir başka kararla slab ve kütük, yassı hadde mamulleri, alaşımlı ürünler, profiller ve paslanmaz sac gibi demir çelik ürünlerinde uygulanan gümrük vergileri, 15 Temmuz 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere geçici süreyle 5 puan artırıldı. Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac ve sıcak haddelenmiş sacdan dikişli boru üreten tesisler ile beyaz eşya üreticilerinin doğrudan ithalatında bu artış 2 puan olarak uygulanacak.



112’nin çağrı merkezine ‘sözleşme’



Bu arada bir başka Cumhurbaşkanı kararıyla da sözleşmeli personel pozisyon unvanlarına ‘Çağrı Karşılama Personeli’ de eklendi. ‘112 Acil Çağrı Merkezi’nde çağrı karşılama personeli olmak için ortaöğretim kurumlarından mezun olmak’ bu pozisyon için asgari nitelik olarak belirlendi.





Ayçiçeği ithalatı kolaylaştı



Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka Cumhurbaşkanı kararında temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla ayçiçeği yağı ve tohumu ithalatında, hasat dönemine kadar uygulanmak üzere gümrük vergisi düzenlemesi yapıldı. Buna göre, hasat öncesi 1 Haziran 2020’ye kadar ham ayçiçeği yağında yüzde 30 olan gümrük vergisi yüzde 18, yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 13 olan gümrük vergisi yüzde 9 olarak uygulanacak.



TMO’ya daha geniş yetki



Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi’nce (TMO) gerçekleştirilecek hububat ve bakliyat ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmayacak. Ancak kurum dışında gerçekleştirilecek ithalatlarda, tespit edilen gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük oranları talep edilecek.

