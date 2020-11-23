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23.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

İzmir Adnan Menderes’e ACI pandemi sertifikası

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı ilgili kriterleri karşılayarak, pandemi döneminde güvenli seyahat için ACI World tarafından oluşturulan ‘Havalimanı Sağlık Akreditasyonu’nu aldı.

İzmir Adnan Menderes’e ACI pandemi sertifikası

 

TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, “Havacılıkta tüm dünyada sıkı şekilde düzenlenen ve küresel ölçekte geçerli kurallarla işliyor. Hükümetlerin sınırlarını kapamaları nedeniyle pandemiden ciddi şekilde etkilenmekle birlikte, havacılık yeni düzenlemelere en hızlı adapte olan sektörler arasında yer alıyor” dedi.

Balcı mart ayından itibaren İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda çalışanların ve yolcuların sağlığını korumak üzere otoritelerin belirlediği önlemleri hayata geçirdiklerini aktardı.

Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.
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