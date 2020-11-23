İzmir Adnan Menderes’e ACI pandemi sertifikası

TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, “Havacılıkta tüm dünyada sıkı şekilde düzenlenen ve küresel ölçekte geçerli kurallarla işliyor. Hükümetlerin sınırlarını kapamaları nedeniyle pandemiden ciddi şekilde etkilenmekle birlikte, havacılık yeni düzenlemelere en hızlı adapte olan sektörler arasında yer alıyor” dedi.

Balcı mart ayından itibaren İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda çalışanların ve yolcuların sağlığını korumak üzere otoritelerin belirlediği önlemleri hayata geçirdiklerini aktardı.