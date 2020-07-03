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    HaberlerEkonomi Haberleri Jandarma Genel Komutanlığı'na 1300 erkek öğrenci alınacak
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    03.07.2020 - 02:42 | | AA

    Jandarma Genel Komutanlığı'na 1300 erkek öğrenci alınacak

    Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı için başvurular başladı.

    Jandarma Genel Komutanlığı'na 1300 erkek öğrenci alınacak

     

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (JAMYO) 1000, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine (JSFG) 300 erkek öğrenci alınacak.

    Başvurular bugünden itibaren 3 Ağustos saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

    Başvurular sadece, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

    Adayların, lise veya dengi okullardan, kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmaları gerekiyor.

    Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının 1'iitibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olmaları isteniyor.

    Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazananların listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden ilan edilecek.

    Detaylara, "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer alan "2020 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ve "2020 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) Öğrenci Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabilir.

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