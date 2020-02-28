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    HaberlerEkonomi Haberleri Jeotermal enerjinin ekipmanı yerli ve milli olarak üretilecek
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    28.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Jeotermal enerjinin ekipmanı yerli ve milli olarak üretilecek

    Jeotermal enerji konusunda dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden Türkiye’de santrallerin ihtiyaç duyduğu makine ve ekipmanların yerlileştirilmesi için Manisa’da sektörün ilk Ar-Ge merkezi kuruldu.

    Jeotermal enerjinin ekipmanı yerli ve milli olarak üretilecek

    Alaşehir ilçesinde toplam 40 megavatlık iki santralle üretimine devam eden Maspo Enerji, sayıları hızla artan jeotermal santrallerde enerji verimliliğini artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak üzere çalışma başlattı.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bu yıl Türkiye’nin ilk jeotermal Ar-Ge merkezi olarak ilan ettiği merkezde yerlileştirme ve verim artırma projeleri yürütülüyor.
    Şirketin genel müdürü Murat Solmaz, Türkiye’nin jeotermal enerjide kurulu gücüyle dünyada 4. sırada yer aldığını hatırlatarak, “Dünya jeotermaline yön verebilmemiz için mutlaka bu alanda araştırmalar yapmamız gerekiyor. Ar-Ge merkezinden önce kuyularımızı kazarken riskleri azaltma, tesisleri kurunca enerji verimliliğini artırma çalışmalarımız vardı. Bu çalışmaları disiplin altına almak için Ar-Ge merkezi kurduk” dedi.

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