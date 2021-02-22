Jet hızıyla dev dönüşüm

30 Ekim 2020’de yaşanan depremle sarsılan İzmir’de yerinde ve rezerv alanda ilk etapta hayata geçirilecek 1.841 konut ve 208 dükkanın resmi temel atma töreni bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak.



Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, depremde yıkılan ve ağır hasar gören 7 ayrı konut alanında 1.444 konut ve 208 dükkan yapımı ile rezerv alanda yer alan 397 adet konutun yapımı ağustos ayında tamamlanacak.



İzmir’de yaklaşık 3 bin 500’ü rezerv alanda 1500’ü yerinde 5 bin konut yapılacak. Diğer konutlarda da temel atma mart ayına kadar tamamlanacak. Tüm konutların teslimi 1 yılda yapılacak.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de gazetecilerle yaptığı toplantıda, çalışmaların detaylarını paylaştı. Bakan Kurum, “İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm çalışmasını başlatmış oluyoruz” dedi.



3 milyar TL yatırım



Bölgede yerinde dönüştürülecek deprem konutları için tüm inşaat faaliyetleri, finansman ve ekipman gücünün desteğiyle normal projelere göre 3 kat hızlı ilerletiliyor.



Kurum, “Yeni konutlarımızı yapmak için TOKİ başkanlığımız eliyle, çok hızlı bir şekilde deprem dönüşüm çalışmalarımızı başlatarak, projelerimizi hazırladık, 2 ay içinde de temellerimizi attık. Bugün ise resmi temel atma törenini gerçekleştireceğiz. En kısa sürede, ağustos ayı itibarıyla da ilk konutlarımızı teslim edeceğiz. 1 ay önce de Elazığ’da 8 bin konutumuzun teslimini yapmıştık” dedi.



Bugün temeli atılacak konutlar için 800 milyon lira yatırım yapılacağını belirten Kurum, “Deprem ve selden etkilenen İzmir’e afet kaynaklı toplam yatırımımız 2.5 - 3 milyar lira olacak” ifadelerini kullandı. İzmir Şehir Hastanesi arkasında yer alan 3 milyon 750 bin metrekarelik rezerv alanda 3 bin 500 konut için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Kurum, rezerv konut sayısının artacağını açıkladı.



8 bin rezerv konut



Kurum, “Bu alan 8 bin konut yapmaya müsait. Konut sayısını artırarak, İzmir’in kentsel dönüşümünü hızlandıracağız. Burası şehrin adeta yeni bir uydu kenti olacak” diye konuştu.



Bölgede bina yükseklikleri zemin artı 7 ya da 8 kat iken, dönüşüm sonrası bu yükseklikler zemin artı 5 kat olacak. Murat Kurum, İzmir’de dönüşüm projelerinde yatay mimari uygulanacağına dikkat çekerken, tüm alanlarda mahalle kültürünü yaşatacak şekilde çalışmalar yaptıklarını belirtti.



Rızabey apartmanı yeri anma alanı

İzmir Afet Koordinasyon Merkezi’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de bulunduğu toplantıda konuşan Bakan Kurum, depremde ailesini kaybedenlerden gelen talebi yerine getirdiklerini açıkladı. 38 kişinin hayatını kaybettiği Rızabey Apartmanı’nın yeşil alan olarak kalacağını belirten Kurum, “Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek de bu binadaydı ve burası depremin simge yapısı oldu. Bu nedenle alanı yeşil bırakmaya ve depremde hayatını kaybedenlerin anılacağı bir mekan yapmaya karar verdik” dedi.

Yıkım çalışmaları ilerliyor



İzmir genelinde kentsel dönüşümde; Karabağlar, Buca, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen ve Narlıdere ilçeleri sınırları içerisinde toplam 8 adet riskli alan bulunuyor. Yine Bayraklı, Kemalpaşa ilçeleri sınırları içerisinde toplam 9 adet rezerv yapı alanı yer alıyor. Şu ana kadar İzmir’de, yaklaşık 20 bin binada, 50 bin bağımsız birimde riskli yapı tespiti yapıldı. Bunlardan 42 bin bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirildi.







Zemin iyileştirme yapılmadan bölgenin taşıma gücü oldukça az. Bu nedenle en önemli çalışma öncelikle yerin altında yapılıyor. 21 metre yüksekliğinde binalar için yerin altına da 21 metre boyunda kazıklar ve beton enjeksiyonu yapılıyor.