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17.12.2020 - 21:32 | | AA

Kabus gibi sonuç! 935 milyar dolarlık kayıp

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı dünyada turizm sektörünün en kötü yılını geçirdiğini açıkladı.

Kabus gibi sonuç! 935 milyar dolarlık kayıp

 

BMDTÖ'nün verilerine göre, 2020'nin ilk 10 ayında uluslararası seyahat edenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 72 düştü.

Kovid-19'dan dolayı uygulanan seyahat kısıtlamaları ve düşük tüketici güveninin etkisiyle bu yılın ocak-ekim döneminde uluslararası turist sayısının 2019'un aynı dönemine oranla 900 milyon azaldığını belirten BMDTÖ, turizmdeki toplam gelir kaybının da 935 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Dünyada turizmin 1990 yılı seviyesine geri döndüğüne işaret eden BM örgütü, turizmdeki kaybın 2009 yılındaki küresel ekonomik krizin yarattığı etkiden 10 kat fazla olduğunu bildirildi.

Turizmin en olumsuz etkilendiği bölgelerin başında yüzde 82'lik düşüşle Asya ve Pasifik'in geldiği, bu düşüşün Orta Doğu'da yüzde 73, Afrika'da yüzde 69, Avrupa ve Amerika'da ise yüzde 68 olarak tespit edildiği kaydedildi.

BMDTÖ Genel Sekreteri Zurap Pololikashvili, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Krizin başladığı andan itibaren BMDTÖ olarak, hükümetlere ve şirketlere Kovid-19'un küresel turizm üzerindeki benzeri görülmemiş sonuçlarını yansıtan güvenilir veriler sağladık. Aşı haberi turistlerin güvenini artırsa da iyileşme için hala uzun bir yol var." ifadelerini kullandı.

Aşı ile birlikte başlayacak yeni dönemde, turizm işletmelerini desteklemenin yanı sıra sınırların güvenli bir şekilde açılmasına ilişkin çabaların iki katına çıkarılması gerektiğini vurgulayan Pololikashvili, "Turizmin bu benzeri görülmemiş krizden en çok etkilenen sektörlerden biri olduğu her seferinde daha açık bir şekilde anlaşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pfizer ve BioNTech aşısını olduktan sonra bayıldıABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.
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