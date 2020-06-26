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    HaberlerEkonomi Haberleri Kaçak tütüne ceza! 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek
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    26.06.2020 - 08:17 | | Foreks

    Kaçak tütüne ceza! 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek

    Son dakika haberlere göre, ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış  tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş  olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere  yönelik cezaya ilişkin uygulama 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek.

    Kaçak tütüne ceza! 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek

    Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya  bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezai  uygulamanın yürürlük tarihi 1 Temmuz 2021 olacak.

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