MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Kadın dostu markaya tüketici özel ödülü
ABONE OL
05.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Kadın dostu markaya tüketici özel ödülü

Toplumsal fırsat eşitliğini ilke edinmiş, kız çocuklarını sporla güçlendirmeyi hedef almış, kadının güçlendirilmesi, desteklenmesi amacıyla çalışan markalar ödüllendirilecek

Kadın dostu markaya tüketici özel ödülü

Kadına yönelik duyarlılık projelerine imza atan, toplumsal fırsat eşitliliği ve sürdürülebilirlik ilkeleri ile hareket eden şirketlere, Kadın Dostu Markalar 2021 Tüketici Özel Ödülü verilecek.

Kadın Dostu Markalar Platformu kurucusu Nazlı Demirel, kadın dostu kuruluşların farkındalık yaratan projelerinin kendi kategorisinde değerlendirmeye sunulacağını ve kadınlardan en çok beğeni alan projelerin ödüllendirileceğini söyledi. Demirel, şu bilgileri aktardı:

"Tüm sonuçların değerlendirilmesinin ardından 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleşecek ödül töreninde Kadın Dostu Markalar 2021 Ödülü ve Kadın Dostu Markalar Tüketici Özel Ödülleri, marka temsilcilerine takdim edilecek."

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınmanın sadece üretim ve rakamlar ile ölçülen bir değer olmadığını kaydeden Demirel, şöyle konuştu:

"Bunu esas alarak, kadınlarda ve toplumda farkındalık oluştururken, markaların, kurumların ve toplulukların duyarlılık bazlı işlerinin de bilince çıkarılmasına olanak sağlamak istiyoruz. Farkına varanları da toplumun her kesimine fark ettirmek istiyoruz. Öte yandan projemiz ile topluma değer yaratan şirketlerin sayısının artmasına katkı sağlamak, markalar ile tüketicileri arasında özel bir dostluk ve dayanışma hareketi başlatmak istiyoruz.”

Demirel, tüm şirketlerin farkındalık projelerini ön plana çıkartacaklarının altını çizerek, şu bilgileri verdi:

Farkındalık projeleri

"Markaların yüreklendiren projelerinden, kadınların başarı hikayelerinden ve dost markaların enerjisinden yola çıktık. www.kadindostumarkalar.org platformunu yayına verdik. Toplamda farklı kategorilerle 100 Proje ile ilk yılın tamamlanmasını planlıyoruz. Yani ilk yılda kamu, özel sektör ve STK’ların duyarlılık projelerinden oluşan kadın dostu 100 markaya ulaşılacak. Projenin etkilerinin yüzlerce kadın dostu marka davranışına da ilham vermesi hedefleniyor."

Projeye dost marka sayfaları ve proje girişlerinin devam ettiğini belirten Demirel, "26 Kasım – 1 Mart tarihleri arasında projeleri inceleyen kadınlardan ve toplumun ilgili kesimlerinden yıldızlar verilip, içerikler projeler kadınların beğenilerine sunuluyor. Yaklaşık 3 ay boyunca kadınların beğenilerine sunulacak bu dost markaların çalışmaları, sosyal medya paylaşımları, reklamları, online platform işbirlikleri ve dost markaların gücüyle çok geniş kitlelere yayılacak" diye konuştu.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasağa yolda yakalandılar

Yasağa yolda yakalandılar

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

Çataklı’dan teröristlere: Bütün kış boyunca ensenizde olacağız

Çataklı’dan teröristlere: Bütün kış boyunca ensenizde olacağız

Sıradaki Haber