Kadın dostu markaya tüketici özel ödülü

Kadına yönelik duyarlılık projelerine imza atan, toplumsal fırsat eşitliliği ve sürdürülebilirlik ilkeleri ile hareket eden şirketlere, Kadın Dostu Markalar 2021 Tüketici Özel Ödülü verilecek.

Kadın Dostu Markalar Platformu kurucusu Nazlı Demirel, kadın dostu kuruluşların farkındalık yaratan projelerinin kendi kategorisinde değerlendirmeye sunulacağını ve kadınlardan en çok beğeni alan projelerin ödüllendirileceğini söyledi. Demirel, şu bilgileri aktardı:

"Tüm sonuçların değerlendirilmesinin ardından 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleşecek ödül töreninde Kadın Dostu Markalar 2021 Ödülü ve Kadın Dostu Markalar Tüketici Özel Ödülleri, marka temsilcilerine takdim edilecek."

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınmanın sadece üretim ve rakamlar ile ölçülen bir değer olmadığını kaydeden Demirel, şöyle konuştu:

"Bunu esas alarak, kadınlarda ve toplumda farkındalık oluştururken, markaların, kurumların ve toplulukların duyarlılık bazlı işlerinin de bilince çıkarılmasına olanak sağlamak istiyoruz. Farkına varanları da toplumun her kesimine fark ettirmek istiyoruz. Öte yandan projemiz ile topluma değer yaratan şirketlerin sayısının artmasına katkı sağlamak, markalar ile tüketicileri arasında özel bir dostluk ve dayanışma hareketi başlatmak istiyoruz.”

Demirel, tüm şirketlerin farkındalık projelerini ön plana çıkartacaklarının altını çizerek, şu bilgileri verdi:

Farkındalık projeleri

"Markaların yüreklendiren projelerinden, kadınların başarı hikayelerinden ve dost markaların enerjisinden yola çıktık. www.kadindostumarkalar.org platformunu yayına verdik. Toplamda farklı kategorilerle 100 Proje ile ilk yılın tamamlanmasını planlıyoruz. Yani ilk yılda kamu, özel sektör ve STK’ların duyarlılık projelerinden oluşan kadın dostu 100 markaya ulaşılacak. Projenin etkilerinin yüzlerce kadın dostu marka davranışına da ilham vermesi hedefleniyor."

Projeye dost marka sayfaları ve proje girişlerinin devam ettiğini belirten Demirel, "26 Kasım – 1 Mart tarihleri arasında projeleri inceleyen kadınlardan ve toplumun ilgili kesimlerinden yıldızlar verilip, içerikler projeler kadınların beğenilerine sunuluyor. Yaklaşık 3 ay boyunca kadınların beğenilerine sunulacak bu dost markaların çalışmaları, sosyal medya paylaşımları, reklamları, online platform işbirlikleri ve dost markaların gücüyle çok geniş kitlelere yayılacak" diye konuştu.