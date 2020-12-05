Kadına şiddete karşı mücadele veriyor

Kadına Karşı Şiddetle Mücadele için Birleşmiş Milletler liderliğinde başlatılan 16 günlük aktivizm kampanyası kapsamında Koton, dünyanın dört bir yanında kadınlara ve kız çocuklarına şiddete son vermeye yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına çalışanlarını ve müşterilerini de dahil ediyor.



Toplumda artan şiddet eğilimine karşı toplumsal bilinci artırarak farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Koton CEO’su Bülent Sabuncu, “Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek konusunda büyük sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Uluslararası düzeyde ele alınan bu günde farkındalık yaratmak için attığımız adımlar ses getirsin istedik. Bütün bu çabalarımızın etki alanımıza giren herkes üzerinde düşünce ve davranış değişikliği sağlamasını diliyorum. Kadına yönelik şiddetin olmadığı bir dünya için azimle ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızla Türkiye genelinde artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, toplumun her kesiminden insana 'şiddete hayır' dedirtmek istiyoruz” diye konuştu.