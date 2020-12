‘Kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz’

Koparal, "Note markasının sahibi Altona Cosmetics olarak, İstanbul’da merkez ofisimiz dışında Paris’te pazarlama ofisimiz, Londra’da e-ticaret yapılanmamız, Kanada, Dubai ve Moskova’da da bölge ofislerimiz var. Güçlü bir Ar-Ge yapılanmamız ve halihazırda devam eden TUBİTAK projelerimiz var. Genç bir markayız ve bunun dinamizmini taşıyoruz" dedi.



Yüzde 62 kadın



Koparal, merkez, saha ve üretim tesisi çalışanlarıyla birlikte toplam çalışanların yüzde 62’sinin kadın olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Bununla gurur duyuyoruz. Üretim yerimizi ziyaret ettiğinizde gözünüze ilk çarpan şey pembe önlüklerin çokluğu oluyor. Üretim tesisimizin güvenlik kapısından başlayarak, üretimin çeşitli kademelerinde kadın hakimiyetini hissediyorsunuz. Pazarlama ve Ar-Ge departmanlarında da yine aynı şekilde. Bu konuda biraz pozitif ayrımcılık yaptığımızı söyleyebiliriz. Bir kadın markası olarak, bir kadının iş ve sosyal hayatın içinde olmasını destekliyoruz. Kadının iş hayatına farklı çözüm ve bakış açısı getirdiğine inanıyorum."



'Sinerjiye inanıyorum'



Koparal, "Kadının zekası erkeğinkinden farklı ve bütünleyici. Ben iş hayatında kadın erkek karma ekiplerin sinerjisine çok inanıyorum" diye konuştu. Koparal, "İş hayatına atılan genç kadınlara ilk olarak her zaman olduğu gibi çalışkan olmalarını öneriyorum. Ancak akıllı çalışmalarını tavsiye ediyorum. Sonuç odaklı çalışsınlar, nereye gideceklerini ve hedeflerini bilsinler. Cesur olsunlar. Yeni girişimlerden korkmasınlar" tavsiyelerinde bulundu.



‘Her süreçte kadın eli var’



Note Cosmetics Pazarlama Müdürü Selma Bozkurt, “Bizim markamızın ürünlerinin fikir aşamasından üretimine, satış noktalarındaki stantlarda yer almasına, stanttan tüketiciyle buluşmasına kadarki her süreçte bir kadın eli var. Ürünlerimizi satış noktalarından alan da yine kadın. Kadın bizim var oluşumuzun ve işimizin tam ortasında her daim var. Tabii ki bu yüzden kadın odaklı projelerde yer alıyoruz ve yer almaya da devam edeceğiz” diye konuştu.