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    11.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kamera güvenliğine yeni çözüm

    Üç kadın girişimci geliştirdikleri yöntemle bilgisayar ve tabletlerin kameralarını koruyor. Güvenlik sebebiyle bilgisayar ve tabletlerdeki kameraları, geçici çözümlerle kapatma dönemi artık sona erdi.

    Kamera güvenliğine yeni çözüm

    Birbirinden eğlenceli tasarımları ile Funsy, bilgisayar veya tabletlerin şık kamera koruyucusu olacak. Funsy ürünleri, kamera kapatıcı özelliğinin yanısıra 7’den 77’ye herkesin zevkine uygun tasarımları ve anlamlı mesajlarıyla motivasyonel bir işleve de sahip.

    Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
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