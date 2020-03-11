11.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Kamera güvenliğine yeni çözüm
Üç kadın girişimci geliştirdikleri yöntemle bilgisayar ve tabletlerin kameralarını koruyor. Güvenlik sebebiyle bilgisayar ve tabletlerdeki kameraları, geçici çözümlerle kapatma dönemi artık sona erdi.
Birbirinden eğlenceli tasarımları ile Funsy, bilgisayar veya tabletlerin şık kamera koruyucusu olacak. Funsy ürünleri, kamera kapatıcı özelliğinin yanısıra 7’den 77’ye herkesin zevkine uygun tasarımları ve anlamlı mesajlarıyla motivasyonel bir işleve de sahip.