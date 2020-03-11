Kamera güvenliğine yeni çözüm

Birbirinden eğlenceli tasarımları ile Funsy, bilgisayar veya tabletlerin şık kamera koruyucusu olacak. Funsy ürünleri, kamera kapatıcı özelliğinin yanısıra 7’den 77’ye herkesin zevkine uygun tasarımları ve anlamlı mesajlarıyla motivasyonel bir işleve de sahip.