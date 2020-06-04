Kamu bankaları kredi paketi başvurusu nasıl yapılır? İşte konut, taşıt, ihtiyaç ve tatil kredisi şartları...

Taşıt, konut, tatil ve ihtiyaç olmak üzere çeşitli kredi paketleri üç kamu bankası olan Halbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından sunuluyor. Kamu bankalarının sunduğu kredi paketlerinin açıklanmasıyla beraber kredi faiz oranları ve başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki kamu bankaları kredi paketi başvuruları nasıl yapılır?

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kampanya, sıfır/birinci el ve ikinci el konut alımları için geçerli olacaktır.

Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750.000.-TL, diğer şehirlerde ise en fazla 500.000.-TL olacaktır.

Kampanya kapsamında kullandırılacak konut kredileri eşit taksitli ve azami 12 aya kadar ödemesiz dönemli olacaktır.

Müşterilerimizin tercihine göre belirtilen ödemesiz dönem vadesi daha kısa tutulabilecektir.

Çağrı Merkezi ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;

444 0 724 no.lu VakıfBank Çağrı Merkezi numarasını arayarak 5- “Başvuru İşlemleri” menüsündeki 2- “Kredi Başvuru” seçeneğinden 1- “Konut Kredisi Başvurusu” menüsü aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ

Sıfır veya ikinci el konut satın alımlarının finansmanına yönelik olarak Avantajlı Konut Kredisi ürünü sunuluyor.

Sıfır veya ikinci el konutlar için, azami 500 Bin TL’ye kadar (500 Bin TL dahil ) azami 12 ay ödemesiz dönemli azami 180 ay vade ile konut finansmanı imkanı sunulacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de azami kredi tutarı sınırı 750 Bin TL’dir (750 Bin TL dahil).

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİLERİ PAKETİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerE 1.El-Sıfır Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi, İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerE 2.El Taşıt Destek Kredisi sunuluyor.

1.El-Sıfır Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sununuluyor.

50.000 TL tutarlı, 36 ay vade, aylık %0,69 faiz oranı, %0,50 kredi tahsis ücreti ile kullandırılan taşıt kredisinin yıllık maliyet oranı % 10,7983'tür.

2.El Taşıt Destek Kredisi

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 faiz oranı azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli ile 2. El Taşıt Destek Kredisi ürünü sunuluyor.

2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami üst limit 150 Bin TL olacaktır.

Bu kapsamda, 7 yaşına kadar ikinci el otomobiller için kredi kullanılabilecektir.

50.000 TL tutarlı, 36 ay vade, aylık %0,82 faiz oranı, %0,50 kredi tahsis ücreti ile kullandırılan taşıt kredisinin yıllık maliyet oranı % 12,8768'dir.

Detaylı bilgi için Şubelere başvurabilirsiniz.

Banka gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.​

ZİRAAT BANKASI TATİL DESTEK KREDİ PAKETİ

Tatil yapmak isteyen ve Banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasına yönelik kredi ürünü sunuyor.

Banka ile anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri banka ve ilgili firma tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilere kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk gelmektedir.

ZİRAAT BANKASI SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİLERİ

Küresel pandemiden normalleşme sürecine geçiş doğrultusunda sosyal hayatın canlanması ile oluşacak finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanmasının yanı sıra yerli üretim yapan firmaların desteklenmesi amacıyla Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi ve Sosyal Hayatı Destek Faturalı Kredi Paketi sunuluyor.

Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi

Mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, anlaşma sağlanan firmalardan satın alınacak ürünler, azami 6 ayı ödemesiz olmak üzere azami 60 ay vade ile kredilendirilebilecektir

HALKBANK KONUT KREDİSİ DETAYLARI

Sıfır veya ikinci el konut alımlarınızın finansmanına yönelik olarak 12 aya kadar ödemesiz dönemli “Avantajlı Konut Kredisi” Paketinden yararlanabilirsiniz.

Paket kapsamında; yeni(sıfır) ve ikinci el konutlar üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) azami 750 bin TL’ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL’ye kadar kredinizi kullanabilirsiniz.

Size özel avantajlı faiz oranları ile kullanabileceğiniz konut kredinizi ister aylık eşit taksitlerle, isterseniz 12 aya kadar ödemesiz dönem imkanı ile 15 yıla varan vadede, %10’dan başlayan, düşük peşinat oranı ile yararlanabilirsiniz.

Avantajlı Konut Kredisi’nden her bir müşteri yalnızca bir kez faydalanabilecektir.

Kamu bankaları yeni kredi paketleri ile faiz oranları Halbank,Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi başvurusu nasıl yapılır

Tutar ve Ödeme Koşulları

Yeni(sıfır) konutlar için %0,64, 2. El konutlar için %0,74 faiz oranı ile 180 ay vadeye kadar, üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) azami 750 bin TL’ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL’ye kadar kullanılabilecektir.

NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR?

En yakın Halkbank şubesine başvurabilirsiniz.

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