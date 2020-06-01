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    HaberlerEkonomi Haberleri Kamu bankaları taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank başvuru şartları neler?
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    01.06.2020 - 11:46 |

    Kamu bankaları taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank başvuru şartları neler?

    Kamu bankaları dört yeni kredi paketini devreye alıyor. Kamu bankalarının hayata geçireceği kredi paketlerinin biri ise taşıt kredisi oldu. Taşıt kredisinin fazi oranları ve şatları ise merakla araştırılmaya başlandı. Peki kamu bankaları taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır ve şartlar nelerdir?

    Kamu bankaları taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank başvuru şartları neler?

    Normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için Kamu bankaları yeni kredi paketlerini hayata geçiriyor. Kamu bankaların kredi paketleri arasında azami 6 ay ödemesiz ikinci taşıt kredisi de bulunuyor. Ödeme planı ise araştırılmaya başlandı. İşte kamu bankaları taşık kredisi başvurusu ile ilgili detaylar...

    TAŞIT KREDİSİ PAKETİ İLE İLGİLİ DETAYLAR...

     

    YERLİ ÜRETİME ÖZEL TAŞIT KREDİSİ – KATKI PAYLI

    Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacaktır.

    İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ

    İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacaktır. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacaktır.

    Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecektir.

    Kamu bankaları taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank başvuru şartları neler

     

    KAMU BANKALARI SAYFASINA NASIL ERİŞİM SAĞLANIR?

    HALKBANK İÇİN TIKLAYINIZ

    ZİRAAT BANKASI İÇİN TIKLAYINIZ

    VAKIFBANK İÇİN TIKLAYINIZ

    Siparişler karekod okutularak verilecekCorona virüs tedbirleri kapsamında kapanan kafe ve restoranlar bugün normalleşme süreciyle birlikte kapılarını açtı. Antalya'daki bir işletmede müşteriler, siparişten hesap istemeye kadar tüm süreci karekodla cep telefonu üzerinden online gerçekleştirecek.
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