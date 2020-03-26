Kamu bankalarından ‘işe devam’ kredisi

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, koronavirüs salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank yeni finansal destek adımlarını devreye aldı. Bu kapsamda 3 kamu bankası tarafından başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için “İşe Devam Kredi Desteği” hayata geçirilecek.

Yıllık yüzde 7.5 faiz

Destek için sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen firmalar başvurabilecek. Kredi desteğini kullanacak firmalar için şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu aranacak. Teminat eksiği bulunan firmalara Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti de sağlanabilecek. Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7.5 faiz oranlı olacak. Bankalar, bugünden itibaren talepleri kabul etmeye başlayacak.

2 kamu katılım bankası da kampanyaya destek verdi. Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım’ın desteği, 6 ay anapara ve kar payı ödemesiz 36 ay vadeli ve yıllık finansman oranı yüzde 7.5 olacak.

İstihdam korunmalı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarıyla tüm sektörler ve firmalar için İş’e Devam Desteği başlattıklarını bildirdi.

Albayrak, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarıyla tüm sektörler ve tüm firmalar için “İş’e Devam Desteği” başlattıklarını belirterek, “Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak” ifadesini kullandı. Albayrak, “BirlikteBaşaracağız” etiketiyle bir infografik de paylaştı.