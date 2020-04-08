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    HaberlerEkonomi Haberleri Kamu hizmeti verilecek demir yolu hatları belirlendi
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    08.04.2020 - 09:56 | | AA

    Kamu hizmeti verilecek demir yolu hatları belirlendi

    Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 7 yüksek hızlı tren (YHT) hattı ile 18 ana hat ve 36 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak.

    Kamu hizmeti verilecek demir yolu hatları belirlendi

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, 7 YHT hattı, 18 ana hat ve 36 bölgesel hatta, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek.

    Müşteriden aldığı paralara sirke ve kolonya ile dezenfekteKARS'ın Selim ilçesinde, bakkal dükkanı işleten Kerem Keklik (39), koronavirüs salgını nedeniyle hijyeni elden bırakmıyor. Keklik, iş yerine gelip alışveriş yapan müşterilerin verdiği kağıt ve demir paraları sirke ya da kolonya ile dezenfekte ettikten sonra kasaya bırakıyor.
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