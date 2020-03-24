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    24.03.2020 - 16:21 | | AA

    Kamu sağlık çalışanlarına GSM desteği

    Koronavirüsle mücadele kapsamında, Vodafone kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerinin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlayacak.

    Kamu sağlık çalışanlarına GSM desteği

    Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilecek listede yer alan kamu sağlık sektöründe görevli Vodafone’luların hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlanacak.

    Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şunları söyledi:

    “Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Virüsle mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor. Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Vodafone olarak, hayatlarını bizim için riske atan kamu sağlık çalışanlarının yanındayız. Bu doğrultuda, kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerimizin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlayacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz.”

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