Kamuda ikramiye 27 Temmuz’da

Tediye ödemeleri her yıl dört taksitle ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak’ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs’ta ödendi. 2020 yılına ait 3. ve 4. taksit ödemelerin ise ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Kurban Bayramı öncesi müjde geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre tediye ödemelerinin ilki bayram öncesi 27 Temmuz’da yapılacak. İkramiyenin ikinci taksiti ise 14 Aralık’ta ödenecek.