BİST111.956-2,79EURO6,781,21USD6,170,34ALTIN327,461,07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Kanada'da 3,2 milyon kişi yoksul
    ABONE OL
    26.02.2020 - 04:02 | | AA

    Kanada'da 3,2 milyon kişi yoksul

    Kanada’da aralarında 560 bin çocuğun da bulunduğu 3 milyon 260 bin kişinin yoksulluk içinde yaşadığı açıklandı.

    Kanada'da 3,2 milyon kişi yoksul

     

    Kanada İstatistik Kurumunca yapılan araştırmada, ülkedeki ulusal yoksulluk oranının 2018 yılında bir önceki yıla göre azalarak yüzde 9,5'ten yüzde 8,7'ye gerilediği belirtildi. Kaydedilen azalmaya rağmen 2018 itibariyle ülke genelinde toplam 3 milyon 260 bin kişinin yoksulluk içinde yaşadığı ortaya çıktı.

    Araştırmada, yoksulluk sınırının dört kişilik ortalama bir aile için yıllık 61 bin 400 Kanada doları (283,7 bin TL) olduğu da vurgulandı.

    Ailenin dağılması çocukları savunmasız bırakıyor

    Araştırmada, 560 bini aşkın çocuğun yaşadığı yoksulluk sorununa işaret edilerek, "anne veya babasından birisiyle yaşamak zorunda kalan çocukların yoksulluğa karşı daha savunmasız kaldığı" sonucuna varıldı.

    Anne ve babası ile birlikte bir aile ortamında yaşayan çocuklarda belirlenen yoksulluk oranının yüzde 5,8 olduğu aktarılan araştırmada, söz konusu oranın ayrılmış aile çocuklarında yüzde 26,2'ye ulaştığı belirlendi.

    Yoksul çocuklara kahvaltı veriliyor

    Öte yandan, ülke genelinde sosyal bir sorun olarak varlığını hissettiren yoksulluk sorunu nedeniyle birçok ilkokulda okula aç gelen çocuklar için kahvaltı ve meyve servisi yapılıyor. Okulların yoğun olduğu bölgelerdeki kilise, yardım kuruluşu ve ailelerin katkılarıyla verilen hizmete, devlet kurumları da farklı programlarla destek sağlıyor.

    Yoksulluk içinde yaşayan ailelere, eyalet veya federal hükümet bütçesinden mali yardımda bulunulurken, Kanada genelinde yaygın olarak faaliyet gösteren ve Gıda Bankası denilen organizasyonlar da geliri olmayan veya düşük gelirlilere ücretsiz yiyecek, giyecek ve temizlik malzemesi yardımında bulunuyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama! İdlib'den acı haberCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi’nin açılış dersinde konuşma yaptı. İdlib'de 3 şehidimizin olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 tane şehidimiz var mekanları cennet olsun. Onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada hala devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Biz şunu söylüyoruz. Biz Adana Mutabakatı ile İdlib'deyiz" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan kadın tahliye edildi

    Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan kadın tahliye edildi

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Sıradaki Haber