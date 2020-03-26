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    HaberlerEkonomi Haberleri Kanal İstanbul'da yeni gelişme! 5 firmadan teklif geldi
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    26.03.2020 - 11:02 | | AA

    Kanal İstanbul'da yeni gelişme! 5 firmadan teklif geldi

    Kanal İstanbul'un etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon projeleri için ihale gerçekleştirildi.

    Kanal İstanbul'da yeni gelişme! 5 firmadan teklif geldi

    Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Kanal İstanbul Etki Alanındaki Tarihi Odabaşı ve Tarihi Dursunköy Köprüleri İhalesi için teklifler kapalı zarf usulüyle alındı.

    Kanal İstanbulda yeni gelişme 5 firmadan teklif geldi

    Toplamda 5 firmanın katıldığı ihalede Artuklu Mimarlık'ın teklifi geçersiz sayılırken, Mukarnas Mimarlık 500 bin lira, Hasan Fehmi Şahin 550 bin lira, Safir Jeoteknik 507 bin lira, Altıparmak Mimarlık 408 bin lira teklif etti.

    Kanal İstanbulda yeni gelişme 5 firmadan teklif geldi

    Üsküdar'da bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmak istedi, zabıtaya yakalandıKorona virüs salgınına karşı tüm uyarılara rağmen Üsküdar Sahili'ni dolduran balık tutanlara dün itibariyle yasak geldi. Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı. Yasağa karşı ilginç bir yöntem bulan şahıs ise zabıtaya pes dedirtti. Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalışan zabıta tarafından uyarılarak uzaklaştırıldı.
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