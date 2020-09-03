Kanaryaya papağana kebap gibi yem!

Konya’nın Altınekin ilçesindeki kuşyemi ekimi merakı, bazı çiftçileri ‘ünlü’ bile etti! ‘Show jumbo’ gibi muhabbet kuşlarına, papağana, kanaryaya özel yemler; ilçeden tedarik ediliyor. Kuşyemi olarak bilinen ‘kumdarı’ ve ‘akdarı’ üretiminde marka olan ilçede kuşlar için ‘kebap’ gibi lezzetli bulunduğu belirtilen ‘dal darı’ gibi özel üretim yapan çiftçiler de var. Altınekin bölgesindeki çiftçiler; daha az su ihtiyacı olan, tarlayı bekletmeyen, özel bakım ve hasat ilgisi istemeyen üründe farklı denemeler de yapıyor.



Çiftçiye ek gelir



Bölgede sadece bu iş üzerine yoğunlaşan çiftçiler olduğu gibi, genel olarak üretici tarafından ‘ek bir gelir’ getirisi için kuşyemi ekimi yapılıyor. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, 10 yılda istikrarlı bir ekim ile üreticinin bölgeyi kuşyemi üretiminde Türkiye’de tanınır hale getirdiğini söyledi. Soylu, “Ağustos sonunda başlayan hasat devam ediyor. Bölgede dekara 400 kiloya kadar verim alınıyor. Kilosu şu anda 2.3 liraya kadar ulaşıyor. Özellikle bazı yıllar çok daha yüksek getirisi oluyor. Geçen yıl fiyat 5 lirayı geçmişti. Az masrafı olan bir ürün, yetişme süresi kısa, çiftçi önce mesela buğdayını ekecekse ekip biçtikten sonra bir de kuşyemi ekip biçebiliyor. Mekanizasyona uygun makine ile hasat ediliyor, özel işçilik gerektirmiyor. Bölgede su seviyesi sınırlı olduğu için su da harcamıyor. Gelir de getirdiği için tercih ediliyor” dedi.



Kuşyeminin çiftçi için ‘satamam, elimde kalır’ endişesi de oluşturmadığı için tercih edildiğini anlatan Soylu, “Ancak tabii ki çok fazla kullanım alanı olmayan bir ürün olduğu için planlı bir üretimle, riske atılmayacak şekilde tercihi gerekiyor” diye konuştu. Altınekin bölgesi kuş yemi çiftçisi Fatih Tanoğlu, ‘özel kuş’ besleyenlerin daha kaliteli yem talebine karşılık dal darı üretimi yapıyor. Tanoğlu, “Ürün çeşitliliği arıyorduk. Kazancı da hoşumuza gitti. İşçiliği kolay geldi. Bunun dışında pancar, mısır gibi çeşitli ürünler ektiğimiz arazilerimiz de var. Dal darı dediğimiz bu ürün ‘kuşyeminin kebabı’ diye geçer. Kuşlar severek tüketir. Genelde bunun müşterileri bellidir. Artık bilinen bir isim olduk” dedi.



‘Markamızın patentini aldık’



Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağıncıoğlu, ilçenin Türkiye tüketiminin yüzde 80’ine yakınını karşıladığını söyledi. Kağıncıoğlu, “8 bin dekara yakın ekim alanı var. Çevre ilçelerde bizden öğrenip ekenler de oluyor. Çiftçi için alternatif bir ürün. Aynı zamanda bölgenin ürün deseni genişliyor. Artık isim yaptık. Marka olduk. ‘Altınekin kuşyemi’ diye Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan patentimizi de aldık” dedi.