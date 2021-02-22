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22.02.2021 - 10:13 | | AA

Kapasite kullanım oranı şubatta azaldı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesine indi.

Kapasite kullanım oranı şubatta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.758 iş yeri tarafından Şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya kıyasla 0,4 puan azalarak yüzde 74,9'a indi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,1 puan gerileyerek yüzde 75,5'e düştü.

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