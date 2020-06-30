‘Kapıyı açın’ mektubu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Avrupa ülkelerinin seyahat kısıtlamasını sürdürdüğü ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunmasının önüne geçmek için adım attıklarını açıkladı. “Normalleşmek için kapıların açık olması lazım” diyen Olpak, İngiltere’de iki bakana mektup yazarak konuyu aktardıklarını, çabalarına olumlu sonuç aldıklarını söyledi. Diğer Avrupa ülkeleri ile de benzeri yazışmalar yapacaklarını belirten Olpak, “Elbette bunlar kopyala yapıştır mektuplar olmayacak. Çünkü her ülkenin özelinde talepler farklılaşıyor” diye konuştu.

Olpak, pandemi sürecinde devletin iş dünyasına sağladığı desteklerin sonuçlarının alındığını, bugün Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında gelişmeleri değerlendireceklerini anlattı.

Kıdemin yükü

İş hayatıyla ilgili önemli gündem maddelerinden olan kıdem tazminatı konusuna da değinen Olpak şunları söyledi: “Kıdem tazminatı 25 yıldır sivil toplumun gündeminde. Kıdem tazminatı alabilen çalışanların oranı ortada... Bu konu, daha yürüyen bir sisteme bağlanmalı, sorun çözülmeli.”

Olpak, düzenlemenin kamuoyuna yansıyan halinin, işverenin bu konudaki yükünü artıracağını gösterdiğini de sözlerine ekledi. Kovid-19’un meslek hastalığı olarak iş mevzuatına girmesi olasılığını da değerlendiren Olpak, “Kovid-19 iş hastalığı olursa hiçbir işletme ayakta kalamaz” dedi.

100 günde 450 online toplantı

DEİK Başkanı Nail Olpak, “Salgında ‘İşlerimizi askıya almıyoruz, istihdamımızı koruyoruz” söylemiyle hareket ettik. 23 Mart’tan bugüne kadar 450 online toplantı gerçekleştirdik” dedi. Online toplantıların, fiziki toplantılardan daha verimli olduğunu vurgulayan Olpak, “Trafik gibi mazeretler de elimine edildi” diye konuştu. Olpak, bugünkü YOİKK toplantısı için de Ankara’ya kara yoluyla gideceğini belirterek, “Böylece yolda da bir online toplantıya katılabileceğim” dedi.

100 milyar $ hedefi için yeni çalışma başladı

24 Haziran’da ABD İş Konseyi TAİK’in Transatlantic Talks seminerinde ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı konuk ettiklerini hatırlatan Olpak, Graham’ın Türkiye ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması yapılabileceğini dile getirmesinin son derece önemli olduğunu söyledi. Olpak, bu toplantının ardından iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara ulaştırma hedefi için yeni bir çalışma başlattıklarını belirtti.