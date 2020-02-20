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    HaberlerEkonomi Haberleri Karaca’dan yeni seri
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    20.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Karaca’dan yeni seri

    Karaca, 3TRI-PLY teknolojisi ile ürettiği Nish Copper serisini tanıttı. Karaca’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    Karaca’dan yeni seri

    “Bakırı modern tasarımlarla buluşturan, mutfaklarda nostalji rüzgarları estiren seride kullanılan yüksek kalite üç farklı materyal ısının eşit miktarda dağılmasını, korunmasını ve iletilmesini sağlayarak yemeğin eşit ve dengeli pişmesi için uygun ortamı hazırlıyor. Yemeklerin pişme süresini minimuma indiren Nish Copper, ısıyı uzun süre muhafaza ederek yiyeceklerin uzun süre sıcak kalmasına da yardımcı oluyor. Zamandan ve ısıdan tasarruf sağlayan bakır kaplı yüzeylerin iç katmanında kullanılan paslanmaz çelik, lekelenmelere karşı maksimum direnç gösteriyor ve ürünlerin dış katmanında tercih edilen bakır dayanıklılığıyla uzun ömürlü bir kullanım alanı sunuyor.”

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