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    22.08.2020 - 14:12 | | AA

    'Karadeniz'deki keşif ülkemiz için bir milat'

    Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahasında keşfedilen doğal gaz rezervinin Türkiye için bir milat niteliğinde olduğunu bildirdi.

    'Karadeniz'deki keşif ülkemiz için bir milat'

    PÜİS'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Okumuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfine ilişkin verdiği müjdeli haberi memnuniyetle öğrendiklerini kaydetti.

    "Bu keşif ülkemiz için bir milat niteliğindedir." ifadelerini kullanan Okumuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Tükettiğimiz enerjinin büyük bir bölümünü ithal eden ülkemizde yerli ve milli kaynaklarla yapılan aramaların böyle bir keşifle sonuçlanması hepimizde büyük bir mutluluk ve heyecan yaratmıştır. Devam eden diğer arama faaliyetlerinin de keşifle sonuçlanmasını diliyoruz. Akaryakıt bayileri olarak tüketimimizin yaklaşık yüzde 92'sini ithalat yoluyla karşıladığımız petrolün tamamının yerli ve milli kaynaklardan karşılanması en büyük hayalimiz. Gerek arz güvenliği, gerekse ülkemiz ekonomisi açısından bunu çok önemsiyoruz. Dileğimiz petrol arama çalışmalarından da yakın zamanda hayırlı neticeler elde edilmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müjdesi verilen doğal gazın ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen tüm bakanlarımıza ve bürokratlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”

      İstanbul'da toplu ulaşım kullananlarda ciddi artış!İstanbul'da koronavirüsle mücadele döneminde toplu taşıma kullanımı ciddi oranda azalmıştı. Akbil biniş verilerine göre 2 Mart'ta 7 milyon 465 bin 691 akbil geçişi yapılırken bu sayı mart ayının sonlarına doğru 400 bine kadar düştü. Haziran ayı itibarıyla toplu taşıma kullananların sayısı artış gösterirken 10 Ağustos günü 4 milyona yakın akbil geçişi yapıldı. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını belirtirken, Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Mustafa Ilıcalı, tedbir alınması gerektiğini belirtti.
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