Karaman’ın Président’ı

Président, 2019 Ekim itibarıyla Türkiye pazarına girerek raflarda yerini aldı. Süt ürünleri üreticisi Ak Gıda, Président’ı Türkiye’de üretmek için Karaman’daki fabrikasına 15 milyon liralık yatırımla özel bir üretim hattı kurdu. Şirket Avrupa tarzı peynir çeşitleriyle yeni tüketim alışkanlıklarında öncü olmak istiyor.

Yıldız Holding bünyesinde yer alan Ak Gıda, Fransız Lactalis’e satılmıştı. Ak Gıda, Lactalis bünyesinde yer alan Président peynirlerini Karaman fabrikasında üretmeye başladı. Öte yandan Ak Gıda’nın markaları arasında İçim de bulunuyor.

Şirket ilk etapta kaşar, cheddar ve gouda olmak üzere üç çeşit peyniri tüketiciye sundu. Ak Gıda CEO’su Ali Sözen, Président için 2017 yılından bu yana çalıştıklarını dile getirdi. Sözen, “Avrupa’nın en beğenilen peynir markalarından olan Président’ı Türkiye’de üretmeyi başarmak bizim için çok değerli. Ağırlıklı olarak batı ülkelerinde üretilen Avrupa peynirlerinin Türkiye’de de aynı lezzetle üretilebileceğini göstermesi açısından da iyi bir örnek olacak” dedi. Président peynirlerinin 100 ülkede üretildiğini belirten Sözen, “Bu tip peynirler Türkiye’de ithal olarak mevcut fakat ithal olması nedeniyle nispeten fiyatı yüksek oluyor ve beğenilmesine rağmen tüketim kısıtlı kalıyordu. Üretim tesislerimizdeki çalışmalarımız sonucunda, ürünlerin çok daha ekonomik ve ulaşılabilir olmasını sağladık” ifadelerini kullandı.

Yeni çeşitler yolda

Ürün portföylerini geliştirmek için çalıştıklarını belirten Sözen, “Ak Gıda olarak, önümüzdeki dönemde Président markalı farklı peynir çeşitlerini de Türkiye pazarına sunmayı hedefliyoruz. İlk aşamada pazara sunduğumuz ürün çeşitlerimizle iç pazarda büyüme hedefimiz var. Sonrasında ise kapasite artırma yatırımlarımız tamamlandığında dış pazarlara ihracat yapma imkânını yakalayacağız” diye konuştu.

Kahvaltıda tüketiliyor

Türkiye’de peynirlerin yüzde 92 oranında kahvaltıda tüketildiğini belirten Sözen şöyle devam etti: “Bizim hedefimiz peyniri, kahvaltının ve tost yapmanın yanı sıra, gün içindeki diğer öğünlerde de tüketme alışkanlığını kazandırmak. Bu tip peynirler Türkiye’de ithal olarak mevcut fakat ithal olması nedeniyle nispeten fiyatı yüksek oluyor ve beğenilmesine rağmen tüketim kısıtlı kalıyordu. Üretim tesislerimizde, yerli üretimimiz ile ürünler çok daha ekonomik ve ulaşılabilir olacak.”

100 milyon TL’yi aşkın yatırım

Ak Gıda olarak her yıl 100 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını dile getiren Sözen, altı üretim tesisine ve günde yaklaşık 5 bin ton süt işleme kapasitesine sahip olduklarını kaydetti. Ak Gıda’da 2 bin 700’ü aşkın çalışanın bulunduğunu söyleyen Sözen, önümüzdeki dönemlerde yatırımları artıracaklarını belirtti.