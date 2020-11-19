Karavan turizmi hedef büyüttü

Karavan turizminin dünyada çok yaygın olmasına rağmen ülkemizde halihazırda istenildiği düzeyde karşılık görmediğini söyleyen MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammet Ali Özeken, projeyi şöyle özetledi:

“Kovid-19 etkisi ile daralan turizm sektörüne, alternatif pazarlar üretebilmek için oluşturduğumuz Karavan Park projesiyle, çeşitli illerde farklı güzergahlarla

sağlıklı ve doğaya uyumlu karavan turizmini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Paydaşlarımızla, üyelerimizle, şubelerimizle, Karavan Park projesinin ülke turizmine katkı sağlayacağını, yapacağı işbirliktelikleri ile döviz kazandırıcı faaliyetlere katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.”

Yan sektörler canlanacak

Karavan turizmi, yerel pek çok yan sektörü de canlandıran alternatif ve bölgesel kalkınmayı hızlandıracak bir iş modeli olarak biliniyor. MÜSİAD EXPO fuarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve yerel yönetimlerin desteğini alan Karavan Park projesinin tanıtımı yapıldı. Fuarda, karavan imalatı, kamp ekipmanı, karavan dizaynı, fiziki alanların inşası gibi konularda uzman şirketler de yer alıyor.