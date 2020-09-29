KARDEMİR'den ülke ekonomisine "ithal mamul üretim" desteği

Mustafa Yolbulan, AA muhabirine, KARDEMİR'de 2 milyar doların üzerine çıkan dev bir yatırım hamlesinin sonlarına geldiklerini ve yılda 3,5 milyon ton üretim kapasitesi hedeflerine çok yaklaştıklarını söyledi.

KARDEMİR'in, kapasitesinden üretim ve ürün teknolojilerine kadar geniş bir perspektifte yeniliği öngören bu yatırım planıyla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olduğunu belirten Yolbulan, demir yolu rayı ve demir yolu tekerleği gibi birçok stratejik ürünün Türkiye'deki tek milli üreticisi olduklarının altını çizdi.

Ülke ekonomisine destek

Yerli üretimin ve sanayinin geliştirilmesine, Türkiye'nin kalkınmasına destek vermenin faaliyet tarihi boyunca KARDEMİR'in öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Yolbulan, şöyle devam etti:

"Ana amacımız, çalışma ilkelerimiz ve yatırımlarla çevreye ve insana duyarlı, geleceğin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabilecek ve ürettiği katma değerli ürünlerle Türk ekonomisine değer üretecek bir sürdürülebilir iş modelini ortaya koymaktır. Türkiye'de tek üreticisi olduğumuz demir yolu tekeri ve rayı, kalın kangal ve ağır profil gibi ithal ikamesi oluşturan ürünleri üreterek ülke ekonomisine destek veriyoruz."

Türkiye'nin ithal ettiği birçok mamulü üreterek ülkenin parasının dışarıya gitmesini engellediklerini ve bu konuda hükümetten büyük destek gördüklerini ifade eden Yolbulan, "83 yıllık birikim ve tecrübeyle öncelikli olarak demir yolu, otomotiv, makine imalat, inşaat, madencilik ve savunma sanayi gibi birbirinden çok farklı niteliklere sahip sektörlere yüksek nitelikli ürünler sunduk." dedi.

"Profil ihracatı gerçekleştirmekteyiz"

Başta ray olmak üzere birçok üründe bölge ülkeleri arasında tek firma olan KARDEMİR'in ihracat konusunda da önemli mesafeler katettiğini ve ülkeye döviz girdisi sağladığını dile getiren Yolbulan, şunları kaydetti:

"Ray Profil Haddehanesi'nin devreye alınması itibarıyla başta Bulgaristan, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve KKTC'ye gerçekleştirdiğimiz ray ihracatımızın yanı sıra Irak, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Kıbrıs ve Kosova'ya profil ihracatı gerçekleştirmekteyiz. Demir yolu tekerleği ürünümüzün başta Avrupa, Amerika ve Kuzey Afrika gibi bölgesel pazarların yanı sıra Ukrayna, Meksika, Brezilya ve Hindistan gibi farklı coğrafyalardaki ülkelere ihraç edilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır."