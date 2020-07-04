Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını turizmde taşları yerinden oynattı. Tatilciler ‘izole’ bir tatil arayışı ile çadır, karavan, glamping, villa kiralama gibi tercihlere talebi artırdı. Ancak ‘izole bir tatil yapacağım’ derken dolandırılmayın!

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) villa, daire, oda gibi konut nitelikli alanların turizm amacıyla kiralanma işleminin sadece seyahat acenteleri tarafından yapılabileceğini vurguluyor. ‘Dolandırılmayın, mağdur olmayın’ diye uyaran acenteler, özellikle bayram döneminde artabilecek sahtekarlıklara dikkat çekiyor. TÜRSAB Batı Antalya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, “Emlakçılar, hatta mahalledeki kasap, market villa kiralıyor. Bunların hepsi kanuna aykırı. Sadece bunlar değil, kendine seyahat acentesi süsü veren, internet sitelerimizi kopyalayıp villa kiralayanlar var. Çok fazla şikayet alıyoruz. Hem paranızı kaptırırsınız, hem de kalacak yer bulamazsınız” vurgusu yaptı.

Kanun ne diyor?

1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 4’üncü ve 32’nci maddeleri gereğince Türkiye’de seyahat acentalığı faaliyetinde bulunulabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi alınması ve TÜRSAB’a üye olunması zorunluluğu var. Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası ile seyahat acentacılığına münhasır faaliyet olarak tanımlanan hizmetlerin seyahat acentası olmayan kişi ve kuruluşlar tarafından yapılmasının yasak olduğu ifade ediliyor. Kısa süreli turizm amaçlı tanıtım, pazarlama ve tahsis yapan kuruluşlar ile ilgili 1618 sayılı kanunun 30. maddesi kapsamında villa, daire vb. konut nitelikli taşınmazların turizm amaçlı konaklama ihtiyacı için kullanımına yönelik faaliyetleri gerçekleştiren söz konusu kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında yasal mercilere başvurular yapılırken, bu faaliyetleri yapmaları engelleniyor.

‘Ucuza tatil derken…’

Rıza Perçin, dolandırıcıların internet siteleri üzerinden ya da seyahat acentelerinin internet sitelerini kopyalayarak, tüketiciyi kandırdığını; tüketicinin ise ‘biraz daha ucuz’ gördüğü bu kişilerden yaptığı kiralamalar ile mağdur olduğunu söyledi.

Perçin, “Biri rezervasyon yaptırmış, parasını ödemiş. Buraya geliyor, öyle bir yer bile yok. Bazılarında ise öyle bir yer var ama içeride başkaları konaklıyor. Bayramda çok fazla insan gelip dışarıda kalacak diye endişe ediyoruz. Hem paranızı kaptırıp, hem de tatilinizden olmayın” dedi.

‘TÜRSAB’a doğrulatın’

TÜRSAB belgeli acentelerin, birliğin internet sitesi üzerinden de görülebildiğini belirten Perçin, burada ayrıca bölge temsil kurullarının var olan iletişim numaralarından da sorgulama yapılabileceğini ifade etti. Perçin, “Elbette bunun bir korku refleksi haline gelip insanların güvensiz kalmalarını istemeyiz. Sadece biraz daha dikkatli olup acenteler aracılığıyla işlem yapmalarını öneriyoruz. Diğer yandan ise online kiralama siteleri üzerinden sahibi olduğu yer için kiralama yapanların da şahıs olarak mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri lazım” diye konuştu.

Almanya temasında ‘güven’ vurgusu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Almanya’da Türkiye’nin turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı olduğu mesajını verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ersoy, önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile Berlin’e günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye’de uygulamaya konulan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı hakkında Alman Hükümeti yetkililerine bilgiler aktaran Ersoy, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması için Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi. Sertifikasyonun Türkiye’de 50 ve üstü odası bulunan oteller için zorunlu hale getirildiğini belirten Bakan Ersoy, görüşmede ziyaretçilere yönelik hazırladıkları kapsamlı sigorta paketini de detaylarıyla anlattı. Ersoy ayrıca, Berlin temasları kapsamında Alman Hükümeti’nin turizmden sorumlu yetkili ismi Thomas Bareiss ile de bir araya geldi.

‘2021 hedefi için mücadele olacak’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, dünya turizm sektörü için 2020’nin ‘kayıp yıl’ olduğunu belirterek, “2021’i hedefleyip, pazarlama çalışmalarını yoğunlaştırıp maça hazırlanmak lazım.

Uluslararası turizm pazarında 2021’de çok önemli bir mücadele olacak. Türkiye’nin de hazır ve güçlü olması lazım. Türkiye’ye operasyon yapan tur operatörlerinin kesinlikle pazarlama fonlaması anlamında desteklenmesi lazım” dedi. Bağlıkaya, Avrupa Birliği’nin (AB) zorunlu olmayan seyahat kısıtlamasının kaldırılması için aldığı tavsiye kararında yer verilen listede Türkiye’nin bulunmamasını değerlendirdi.

Bu kararın haksız bir karar olduğunu dile getiren Bağlıkaya, seyahat yasağının kalktığı ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’nin salgınla mücadelede çok daha önde olduğuna dikkati çekti.