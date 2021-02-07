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07.02.2021 - 04:17 |

Kasko Değer Sorgulama: Kasko Değer Listesi Üzerinden Kasko Bedeli Nasıl Öğrenilir?

Kasko sigortası her araca yapılması gereken zorunlu sigortalar arasında yer alır. Araç sahiplerinin kasko sigortaları yaptırmaları mecburidir. Bir araca kasko sigortasının yaptırılması içinse öncelikle o aracın kasko değerinin bilinmesi gerekir. Peki araç kasko değeri nasıl sorgulanır? Kasko değer listesi üzerinden kasko değer sorgulama hesaplamaları nasıl yapılır? İşte araç kasko değeriyle ilgili bilinmesi gerekenler.

Kasko Değer Sorgulama: Kasko Değer Listesi Üzerinden Kasko Bedeli Nasıl Öğrenilir?


Araç kasko değeri; araçların alım satım işlemlerinde, motorlu taşıtların vergi ödemelerinde sıklıkla karşılaşılan bir kavramdır.

Araç Kasko Değeri Nedir?

Araç kasko değerini; motorlu taşıtların vergi ödemelerinde ve kasko bedelinin oluşturulmasında kolaylık sağlayıcı bedel olarak tanımlayabiliriz. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği her ay araçların kasko değerlerini yayınlamaktadır. Araç kullanıcıları bu listeye bakarak kullanacakları araçların güncel kasko değerini öğrenebilirler. Kasko listesindeki fiyatlar aracın modeline ve yaşına göre değişiklik gösterir. Aynı zamanda, araç kasko değeri aracınızın herhangi bir hasar alması halinde sigorta şirketinin ödemesi gereken bedelin hesaplanmasını da sağlar. Araç kasko listesinde 15 yaşından büyük olan araçlar yer almaz.

Araç Kasko Değeri Nasıl Öğrenilir?

Sigorta şirketlerinin kendilerine özel bir kasko değer sorgulama işlemlerine yönelik hesaplamaları bulunur. Araçlara en uygun kasko sigortasını yaptırmak farklı sigorta firmaları aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Ayrıca sigorta firmaları farklı sigorta paketlerini de bir arada bulundururlar. Aracın markasına, yaşına ve modeline göre değişen farklı kasko sigortalarından faydalanmak araç kullanıcıları için mümkün olur.

Kullanılan aracın daha öncesine dair bir hasar kaydı bulunmuyorsa hasarsızlık indirimi denilen bir indirim yapılması araç kullanıcılarına ciddi kolaylık sağlar. Araç kasko değeri, anlaşılan sigorta firması aracılığıyla bir risk planı oluşturarak ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nin yayınladığı güncel listeden yararlanılarak araç modeline ve cinsine en uygun şekilde yapılan kısa sürede hesaplanabilen bir değerdir.

 

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