Kasko şirketi aileyi mağdur etti

Erzurum’un Şenkaya ilçesi Oyuktaş Mahallesi’nde ikamet eden Muhittin Şimşek (55) banka kredisi kullanarak traktör aldı. Traktörün daha ödenmemiş üç taksiti kalmışken oğlu Ferhat Şimşek, 29 Temmuz'da traktörle şarampole yuvarlanarak kaza yaptı. Kaza sonrası hastanede tedavisinin ardından taburcu olan Şimşek, kasko işlemleri için müracaat etti. Kaza yerine gelen ekspertiz olay yeri jandarma tutanaklarını, şahit ifadelerini aldı. Daha sonra kaskodan gelen raporda Muhittin Şimşek’in yüzde 91 görme engelli olan oğlu Fırat Şimşek’in kullandığı için kasko ödemesi yapılmayacağı bildirildi. Rapor karşısında şaşkına dönen Muhittin Şimşek ve ailesi kazanın olduğu gün görme engelli oğluyla bayram öncesi evlerinin ihtiyaçlarını almak için Şenkaya ilçesine gittiğini ve kamera kayıtları ile ispat etmelerine rağmen kaskodan yararlanamadıklarını öne sürdü.

Çiftçilik yapan Muhittin Şimşek, “Traktörümün üç taksiti kaldı 15 bin liradan 45 bin lira ediyor. Benim şu an bunu ödemem mümkün değil. Traktörüme 52 bin lira hasar çıkardılar. Kasko bunu ödemese benim her şeyim gider” dedi.

Görme engelli olan Fırat Şimşek ise “Yüzde 91 oranında görme engelli raporum var. Buraya gelen bilirkişi ekipleri benim traktörü kullandığımı iddia ederek öyle bir beyanda bulunmuşlar. Benim traktör kullanma gibi bir şansım yok, görme engelliyim, nasıl traktör süreyim. Bu iftirayı bana atanlara hakkımı helal etmiyorum, hakkımı da alacağım” dedi.

Traktörle kaza yapan Ferhat Şimşek de, “29 Temmuz günü tarladan gelirken traktörle şarampole yuvarlandım. Kaza esnasına babamla kardeşim Şenkaya’daydılar. Babamlara kazayı gören komşularımız haber vermişler. Acil durum olduğu için Şenkaya’dan babam ve kardeşimi zabıta ekibi arabayla kaza yerine getirmişler. Bütün köy şahit. Bütün evraklar tutanaklarımız mevcut ama yine de reddettiler. Kardeşime iftira attılar” diye konuştu.

Komşu Adnan Kemahlı ise “Kazanın olduğu gün dere mevkiinde çayır biçiyordum ses duydum. Gittim ki traktör takla atmış ben Ferhat Şimşek’i traktörden çıkardım” şeklinde konuştu.

Köy muhtarı Sinan Öztürk ise “Bilirkişiye görme engelli kardeşimiz kullanıyor demişler. Bunun traktör kullanma şansı yok. Haksız yere mağdur oldu traktörleri gitti. Bu kardeşlerimizin çok zararları var. Buna devletimiz bir çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.