Katamaranlar karaya çıkıyor

Deniz fuarından sonra mart ayındaki kara fuarını da sektörün üretim merkezi Tuzla’ya taşıyan ve 30 metre üstü tekneleri, mega yatları ve guletleri deniz üzerinde, 30 metre altı tekneleri ve katamaranları ise kapalı alanda sergilemeye olanak veren Boat Show Tuzla Kara Fuarı, toplam değeri 1 milyar lirayı geçen 150’den fazla tekne ile büyük şova hazırlanıyor.

Bu yıl fiyatları 50 bin TL ile 120 milyon TL arasında değişen 100’ün üzerinde teknenin sergileneceği Boat Show Tuzla Kara Fuarı’na ilişkin değerlendirmede bulunan Fuar Direktörü Dilek Günaydın, “Türkiye’de katamaran sergileyebilen tek fuarız. Şu anda karada 7 katamaranımız var. 45 metreye kadar karada tekne sergileyebiliyoruz. 40 bini aşkın ziyaretçi ağırlayacağız” dedi.

Rekabet desteği

Yerli üreticilerin mega yat üretiminde gösterdiği başarıyla uluslararası pazarda konumlanmaya başlayan Türkiye yat üreticileri, 2022 yılında 74.7 milyar dolara çıkması beklenen küresel yat piyasasında Çin ve İtalya ile rekabet edebilmek için destek bekliyor.