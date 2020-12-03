Kayak merkezleri yılbaşında dolacak

Koronavirüse rağmen bu yıl özellikle yılbaşı dönemi için kayak merkezlerine yönelik talep patlaması yaşanıyor. Uludağ, Kartalkaya, Erciyes, Palandöken, Sarıkamış, Davraz, Saklıkent, Kartepe, Ilgaz gibi kayak merkezlerine rezervasyon talebinin ciddi boyutta olduğu açıklandı. Son dakika rezervasyonlar için de umutların yüksek olduğu kayak merkezlerinde, bu yıl Rusya ve Ukrayna'dan, geçen yıla göre artışla ciddi düzeyde talep geliyor.

50'Yİ AŞKIN KAYAK MERKEZİ

Türkiye'nin 50'yi aşkın zirvesinde kurulu kayak merkezlerinin birçoğuna ilk kar yağışı gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde kar yağışının devam etmesiyle kayak sezonunu açmayı bekleyen tesislerde, kış sezonu ve yılbaşına yönelik hazırlıklar yapılıyor. Birçok kayak merkezinde mekanik tesisler ve oteller hazırlıklarını tamamladı. Bunların birçoğunda, kayak dışında snowboard, bigfoot, buz pateni ve kar motosikleti gibi aktiviteler de yapılabiliyor.

OTELLERDE YÜZDE 70 KAPASİTE SINIRI

Bu yıl koronavirüs gölgesinde bir sezon geçirecek kayak sektörü, yaz döneminde uygulanan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Güvenli Turizm Sertifikası programına göre hareket edecek. Otellerde ve mekanik alanlarda sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları ön planda tutulacak. Pandemi odalarının oluşturulduğu otellerde, tıpkı sahil otellerindeki gibi müşteri kapasitesi de kurallar kapsamında en fazla yüzde 70'lere kadar kullanılabilecek.

YILBAŞINDA ÜÇ GÜNLÜK TATİL FIRSATI

Hemen herkes, başta pandemi olmak üzere birçok felaket ve üzücü olayın yaşandığı 2020 yılının bir an önce bitmesini bekliyor. Bu yılbaşı tatili ise okullarda yüz yüze eğitimin olmaması nedeniyle kayak merkezlerindeki tatil fırsatını artırdı. Resmi tatil olan 1 Ocak 2021'in Cuma gününe denk gelmesi ise cumartesi ve pazar günleriyle birlikte üç günlük tatil fırsatı sunuyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki kayak merkezlerinden yetkililer hazırlıklar, talepler ve beklentiler hakkında bilgi verdi.

YURT İÇİ HAREKETLİLİK ARALIKTA ARTACAK

Coral Travel Genel Müdürü Mehmet Kamçı, kayak merkezlerine yönelik rezervasyon talepleri son 15 güne kadar iyi düzeydeyken, vaka artışının biraz olumsuz etkilediğini, ancak önümüzdeki günlerde özellikle son dakika satışlarıyla yeniden iyi olmasını beklediklerini açıkladı. Yurtiçinde aralıkta hareketlenmenin artacağını belirten Kamçı, iç piyasada yılbaşı dönemi için kayak tatili taleplerinin yanı sıra, termal oteller ve İstanbul'a yakın Sapanca gibi bölgelere ilginin de iyi olduğunu söyledi.

RUSYA VE UKRAYNA'DAN CİDDİ TALEP

Kayak merkezlerinde yurtdışı talebin ise daha erken başladığını açıklayan Kamçı, Erciyes, Uludağ, Kartalkaya, Palandöken ve Sarıkamış'a bu yıl Rusya ve Ukrayna'dan ciddi düzeyde talep olduğunu söyledi. Bu ülkelerden Odeon-Coral Travel de dahil olmak üzere tur operatörlerinin charter operasyonları olduğunu kaydeden Kamçı, “Geçen yıl da talep vardı ama bu yıl Avrupa alternatifinin Rusya için azalması Türkiye'yi daha cazip hale getirdi. Bu yılbaşında dış pazarların da etkisiyle kayak bölgelerindeki bütün tesislerin dolmasını bekliyoruz.

ULUDAĞ HAZIR

Uludağ'daki otel ve işletme sahiplerinden Haluk Beceren, korona nedeniyle kayak merkezleriyle ilgili henüz alınmış bir karar olmadığını belirterek, “Uludağ'da bütün hazırlıkları tamamladık. Bu hafta sonu Erzurum-Palandöken hizmete giriyor ve kar yağışı oldukça diğer merkezler de sırasıyla devreye alınacak. Rezervasyon talebi bu yıl biraz geç başladı ama sürekli talep alıyoruz" dedi.

OTELLER GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKALI

Otellerin 'Güvenli Turizm Sertifikası' programı kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları kapsamında bütün önlemlerini aldığını anlatan Beceren, pandemi odaları oluşturulduğunu, kapasitenin en fazla yüzde 70'ini kullanabileceklerini kaydetti. Oda fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 20-25, mekanik tesislerde ise cüzi artışlar olduğunu belirten Beceren, Uludağ'da bu yıl ilk defa doğalgaz kullanımının başladığını, Uludağ yolundaki asfalt çalışmasının tamamlanarak konforlu bir yola dönüştüğünü kaydetti.

ONLİNE BİLET SATIŞI

Bu yıl ilk defa uludaginfo.com.tr üzerinden sezonluk ve 1 Aralık'tan itibaren de online bilet satışına başladıklarını belirten Haluk Beceren, “Böylelikle misafirlerimiz mekanik tesislerde hiç sıra beklemeyecek. 1 Aralık'a kadar sezonluk bilet satışımız devam edecek. 1 Aralık'tan sonra ise normal bilet satışları başlayacak. Misafir hiç gişeye gitmeden bir defaya mahsus karekodla işlemini yapabilecek ve ardından bu bileti yeni yükleme yaparak kullanmaya devam edecek" dedi.

YILBAŞI EĞLENCESİ OLMAYACAK

Bu kış sezonu ve özellikle yılbaşı döneminin Kartalkaya ve Ilgaz'da çok iyi olacağını ümit ettiklerini belirten Batı Karadeniz Turizm Otelciler Birliği (BAKTOD) Başkanı Halit Ergül, "Seyahat kısıtlamaları gelmezse sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bu yıl fiyatlarda yüzde 50'ye yakın artış oldu. Taleplere baktığımızda hem yurtiçi hem yurtdışından, özellikle Rusya'dan ciddi talep var. Rezervasyonlar geçen senelerden daha iyi. Bolu'da hava raporlarına baktığımızda Aralık 10'undan itibaren kar yağışı da başlıyor. Bu yıl otellerde yılbaşı eğlencesi olmayacak. Sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına dikkat ederek misafirlerimize hizmet vereceğiz" dedi.

SAKLIKENT'TE YÜZDE 100 DOLULUK

Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayak sezonuna yönelik her türlü hazırlığın yapıldığını belirten Ski Resort Otel sahibi Kaan Karakaya, mekanik tesislerdeki yenilikler ve yeni otelle birlikte sezona hazır olduklarını söyledi. İlk kar yağışının olduğunu, önümüzdeki haftaki yağışlarla kar kalınlığının 1 metreyi bulmasını beklediklerini belirten Karakaya, korona nedeniyle bu yıl son derece dikkatli ve belli sayıda misafir kabul edileceğini söyledi. Çok talep aldıklarını, özellikle yılbaşında yüzde 100 doluluk beklediklerini açıklayan Karakaya, “Bize de yabancı misafir talebi çok ama Antalya'da zaten sahil otelleri de açık olduğu için günübirlik gelmek isteyenler de olacaktır" dedi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN KAYAK MERKEZLERİ

ULUDAĞ: Bursa şehir merkezine 36 km mesafede, 2543 metre yüksekliğiyle Batı Anadolu'nun en büyük dağı. 24 pist bulunuyor.

KARTALKAYA: Bolu merkezden 45 dakika mesefade, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde 1850-2200 metre rakımda. 21 pist bulunuyor.

ERCİYES: Kayseri'nin 25 km güneyinde, 3916 metreye ulaşan zirvesi ile sönmüş volkanik bir dağ. 32 pist seçeneği var.

SARIKAMIŞ: Kars şehir merkezine 55 km uzaklıkta, 2634 metrede bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi, dünyada sadece Alp Dağları'na mahsus olan kristal kar özelliği ve toplam uzunluğu 12 km'yi bulan 5 etaplı piste sahip.

PALANDÖKEN: Erzurum kent merkezine 5, havalimanına ise 15 km mesafede. 3185 metre zirveye sahip Palandöken dağlarındaki kayak merkezinde ikisi olimpik olmak üzere toplam 22 pist mevcut.

DAVRAZ: Isparta'nın 26 km güneyinde 2635 metre zirveye sahip Davraz Dağı, Antalya'ya da yakın. Toplam uzunluğu yaklaşık 23 km'yi bulan 12 pist bulunuyor.

KARTEPE: Koaceli-İzmit'e 30 km mesafede, İstanbul'a en yakın konumdaki 1600 metre rakımdaki kayak merkezinde 12 pist bulunuyor.

SAKLIKENT: Antalya'da Konyaaltı sahiline 1 saat mesafede, 2550 metre yükseklikte Akdeniz'e ve Ekvator'a en yakın kayak tesislerinden biri ve 5 pist var.

ILGAZ: Kastamonu ve Çankırı illeri sınırında. Zirvesi 2850 metre olan Ilgaz sıradağları üzerinde, 3 pist bulunuyor.