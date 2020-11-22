Kayseri Havalimanı için yeni terminal

Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:



“2003 yılında iki merkezde 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımız bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştiriliyor. Dış hatlarda ise 2003 yılında 50 ülkeye 60 uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 127 noktada 329 noktaya uçuş yapıyoruz. Artık dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz.”

Ardından Kayseri’de Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Garı Tramvay Hattı’nın temel atma törenine geçen Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada da şöyle dedi:



“Hükümetlerimiz döneminde, demir yolu ulaşımımızda konvansiyonel hat uzunluğumuzu 11 bin 590 kilometreye, sinyalli hat uzunluğumuzu 6 bin 526 kilometreye, elektrikli hat uzunluğumuzu da 5 bin 753 kilometreye çıkardık. Ankara-Eskişeehir, Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul hatları ile dünyada 8’inci, Avrupa’da 6’ncı en büyük yüksek hızlı tren işletmecisi olduk.”