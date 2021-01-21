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21.01.2021 - 15:19 | | AA

Kazakistan'da halk "külçe altına" yöneldi

Kazakistan'da 2020 yılında vatandaşlar, 21 bin 99 adet farklı ağırlıkta toplam 890 kilo külçe altın satın atılımı gerçekleştirdi.

Kazakistan'da halk "külçe altına" yöneldi

Kazakistan Milli Bankası, son bir yılda ülke vatandaşlarının ikinci kademe banka ve döviz bürolarından gerçekleştirilen külçe altın alımlarına ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, geçen yıl Kazak vatandaşlar 21 bin 99 adet farklı ağırlıklarda toplam 890 kilo külçe altın aldı. Ülkede külçe altın satın alımı bir önceki yıla kıyasla yüzde 34'lük artış kaydetti.

Altın külçelerinin 5, 10, 20, 50 ve 100 gram ağırlığında piyasaya sürüldüğü ülkede, en fazla tercih edilen ise 100 gramlık külçeler oldu.

Söz konusu ağırlıktaki külçelerin toplam satış hacmindeki payı yüzde 28 (5 bin 859 adet) olarak gerçekleşti. Kazakistan’da "halk için külçe altın satışı ve itfası programının" 2017’de başlatıldığından bu yana toplam 1,57 ton ağırlığında 42 bin 579 adet külçe altın satışı gerçekleştirildi.

    Koronalı botoks partisi andıran ortamda dudağından oluyordu!Eskişehir’de bir kadın, arkadaşının tavsiyesi üzerinde 20-30 kişinin bir arada olduğu evde adını bilmediği kişiye yaptırdığı dudak dolgusu sonrasında neredeyse dudaklarını kaybediyordu.
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