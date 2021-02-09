Kdv Nedir, Neden Alınır? Katma Değer Vergisi İlk Olarak Ne Zaman Uygulanmıştır?

KDV ülkemizde yürürlükte bulunan ve tahsil edilen bir vergi türüdür. KDV' nin açılım " Katma Değer Vergisi" dir. Devlet tarafından tahsil edilen ve bütçe gelirleri arasında da önemli bir yeri olan vergidir.



KDV Nedir?



Devletler, kamu hizmetlerinin yürütümü için gerekli olan harcamaları yapabilmek için yasa ile doğrudan veya yerel yönetimler aracılığıyla yine doğrudan ya da dolaylı olmak üzere vatandaşlardan para toplarlar. İşte toplanan ve bütçeye aktarılan bu paralara" vergi " adı verilir. Katma Değer Vergisi de işte böyle bir vergilendirme türüdür.



KDV Neden Alınır?



Katma Değer Vergisi bir tüketim vergisidir. Yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal ve hizmeti teslim edenin ödediği fakat teslim alana yüklenen bir tüketim vergisidir. KDV'nin oranı değişkendir. Her mal ve hizmet aynı oranda KDV' ye tabi değildir. Ülkemizde KDV oranları %1- % 18 arasında değişmektedir.



Katma Değer Vergisi İlk Olarak Ne Zaman Uygulanmıştır?



Türkiye' de Katma Değer Vergisi 3065 sayılı Yasa ile yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun 1984 yılında çıkarılmıştır. TBMM' de 25.10.1984 tarihinde kabul edilmiştir ve 02.11.1984 tarihinde de Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha önce olmayan bu vergi bir tüketim vergisi olma özelliğine sahiptir. Katma Değer Vergisi pek çok ülkede olan ve harcama üzerinden alınan bir vergidir. Ülkemizde de ilk kez 1984 yılında yürürlüğe sokulmuştur ve halen de bu vergi kalemi tahsil edilmektedir. Serbest Piyasa Ekonomisine geçiş ve dünya ekonomileri ile bütünleşme sürecinde yürürlüğe sokulan bu vergi halihazırda da yürürlüktedir.