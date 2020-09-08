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    08.09.2020 - 15:21 | | DHA

    Keçiboynuzundan 30 milyon TL'lik ekonomik katkı

    Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) geniş kullanım alanı olan keçiboynuzunun ülke ekonomisine katkısının, yıllık 30 milyon TL olduğu açıklandı.

    Keçiboynuzundan 30 milyon TL'lik ekonomik katkı

    OGM'den yapılan yazılı açıklamada, envanter ve faydalanma planları kayıtlarına göre, Türkiye ormanlarında 14 bin 500 hektar alanda 3 bin 250 ton faydalanılabilir keçiboynuzu bulunduğu belirtildi. Yüzde 70'i yabani ağaçlardan elde edilen keçiboynuzunun yıllık üretim miktarının, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 16 bin ton olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Antalya, Mersin, Adana ve Isparta şehirlerinde yoğun olarak görülen keçiboynuzu kayalık, kıraç, kuru ve en verimsiz topraklarda, hatta kumullarda bile yetişebilen kanaatkar bir bitki türü. Ayrıca keçiboynuzu ağaçları erozyon kontrol sahalarında ve yangın koruma alanlarında yoğun olarak kullanıyor" denildi.

    Gıda, ilaç, kozmetik, kağıt, otomotiv, dokuma, yem sanayi ve seramik endüstrisi gibi çok geniş kullanım alanı bulunan keçiboynuzunun ülke ekonomisine katkısının yıllık 30 milyon TL olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "OGM'nin tıbbi ve aromatik bitkiler kapsamında üretimini desteklediği keçiboynuzundan 2019 yılında 955 ton ihracat karşılığında 1 milyon 150 bin dolar gelir elde edildi. Az kalorili, yüksek proteinli, vitamin, demir, potasyum, kalsiyum ve magnezyum zengini olan keçiboynuzu meyveleri, Mayıs ayının başlarında büyümeye başlayarak, Haziran-Temmuz aylarında olgunlaşıyor. İlk olarak yeşil renk olan meyveler olgunlaştıktan sonra kahverengiye dönüyor. Meyvelerin hasat işlemleri ise Ağustos-Eylül ayında tam olgunluğa ermesi ile başlayıp, Kasım-Aralık ayına kadar devam ediyor."

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