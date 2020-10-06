Kentlerde hareket etmek kolaylaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğinde “Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi-Mobility LAB” kuruldu. Kuruluşa ilişkin protokol, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi’nde düzenlenen basın toplantısıyla imzalandı.

İmza töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, şehirlerin nüfusunun artmasında, teknolojinin gelişmesinden, bireylerin ve yüklerin kısa ve uzun mesafeli hareketlerinde yaşanan paradigma değişikliklerinden bahsederek, şu bilgileri verdi:

“Son 18 yılda taşıt sayımızda yüzde 164’lük bir artış gerçekleşti. 2020’de toplam araç sayımız 23 milyon 650 bini aştı. Mevcut araç sayımızın yüzde 54’ü otomobillerden oluşuyor. Hareketlilik, sektörel bazda çok ciddi ele alacağımız ve yakın gelecekte kendisinden fazlasıyla bahsedilen bir kavram haline gelecektir. Zira hareketlilik artık tek bir ulaşım moduyla, tek bir araçla değil, birçok alternatifin bir arada kullanılabildiği, bütünleşik bir yapıda ele alınacaktır.”

Kalite artacak

Adil Karaismailoğlu, hareketliliğin teknik bir konu olduğu kadar, sosyal bilimler, mühendislik, lojistik gibi pek çok bilimsel alanı ihtiva eden bir konu olduğunu belirterek, “Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve Yıldız Teknik Üniversitesi, şehirlerimizde ulaşımın çehresini değiştiren, insanların kentsel ve ulusal düzeyde hareketlilik davranışlarını farklılaştıran hareketlilik sistemleri üzerine bilimsel çalışmalar yürütecek” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, artık geleneksel ulaşım sistemlerinin yerini çevreci, alternatif yakıtlı, paylaşımlı, otonom, sürüş konforu ve emniyeti artırılmış yeni nesil hareketlilik sistemlerinin aldığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“Kent içi ulaşımda, geleneksel erişim yöntemlerin yanında elektrikli scooterlar, elektrikli araçlar, otonom araçlar, uçan araçlar ve dronelar gözle görülür derecede varlıklarını hissettiriyor. Türkiye’de 35 bin e-scooter var ve 3 milyon vatandaşımız bu araçları aktif olarak kullanıyor. Bu araçlar üzerinde detaylı çalışmalar gerçekleştirildiği takdirde, dezavantajlı yolcular için de çeşitli olanaklar sağlayabiliriz.”

Dezavantajlı yolcuların kolay ulaşımının öneminden bahseden Karaismailoğlu, “Hareket kabiliyeti kısıtlı, engelli, yaşlı, bebek arabalı seyahat etme zorunluluğu olan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırarak, hayatlarını kolaylaştıracak projeler ortaya koyacağız” dedi.

Hızlı ve çevreci

Karaismailoğlu, bakanlık tarafından hazırlanan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı ile Mikro Hareketlilik Sistemleri Yönetmeliğine değinerek, “Hedefimiz tüm ulaşım modlarında, seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, yol kapasitemizin verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması, enerjinin verimli kullanılması ve çevreye verilen zararın azaltılması” ifadelerini kullandı.