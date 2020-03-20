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    20.03.2020 - 07:00 | | Hanife Baş

    Kepenkler iniyor! Evinizde kalın

    Türkiye’deki perakendecilerin yüzde 90’ı mağazasını kapattı. Virüsün yayılmasını önlemek için alınan bu karar sonrasında internet satışı sürecek

    Kepenkler iniyor! Evinizde kalın
    Hanife Baş

    Koronavirüsün yayılmasına engel olmak için yerli perakendeciler de harekete geçti. Dünyada pek çok ülkede Starbucks, Apple, Nike, İkea gibi markaların uyguladığı mağaza kapatma kararına yerli perakendeciler de uydu. Henüz alışveriş merkezlerinin kapanmasına yönelik bir karar alınmasa da başta hazır giyim markaları olmak üzere mağazaların yüzde 90’ı kapandı. Satışlarını internetten sürdürecek olan markalar, mağaza çalışanlarının maaşlarını ödeyecek.

    EN AZ ÜÇ HAFTA KAPALI KALACAKLAR

    Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, dün itibariyle Türkiye’de AVM ve caddelerde faaliyet gösteren mağazaların yüzde 90’ının açmadığını söyledi.Virüsün yayılmasına engel olmak için bu kararı aldıklarını belirten Öncel, “Önemli olan çalışan ve müşterin etkileşimini kesmekti. İnşallah yayılma hızını yavaşlatırız” dedi.

    Zaruri ihtiyaç hariç

    Öncel, kararlarının Türkiye’nin her yeri için geçerli olduğunu kaydederek, “Cadde mağazaları da dahil buna. 384 marka var bünyemizde bunlardan bebek maması, bezi, temizlik kağıdı satanlar hariç hepsi kapatıyor. Zaruri ihtiyaç maddesi satan markalar da ya nöbetçi mağaza bırakacak ya da hepsini açık tutacak. Mağazalar en az 3 hafta kapalı kalacak. Duruma göre uzatabiliriz. Markalar satışlarını internet sitelerinden gerçekleştirecek” diye konuştu.

    İnternete ağırlık

    Kiğılı’nın kurucusu Abdullah Kiğılı da günlerdir mağazalarda çalışanlardan ciddi uyarılar aldıklarını dile getirerek, “Mağazalarda müşteriyle çok yakın temas var. Gelen müşteri hasta mı, virüslü mü bilemiyoruz. Herkes tedirgin. Mecburen bütün giyim markaları olarak geçici bir süre kapatma kararı aldık. Şu anda maaşları vermeye devam edeceğiz. Ama bu durum aylarca sürerse ne olur bilmiyoruz. Kiraların ne olacağın şu anda belirsiz. İnternet satış kanalımızı güçlendiriyoruz” dedi.

    Sağlık önemli

    Lc Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ise diğer markalar gibi kendilerinin de mağazalarını kapattıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Sağlık her şeyden önce geliyor. Çalışanların sağlığını riske atmayı doğru bulmadık. Satışlarımız internetten devam edecek. İzne çıkan çalışanlarımızın maaşlarını ödeyeceğiz. Kiralarla ilgili bir karar yok henüz. Yurtdışındaki mağazalarımız da ülkelerdeki kararlara uygun olarak Avrupa’da kapalı. Rusya ve Afrika ülkelerinde açık mağazalarımız var.”

    Üretimi de durdurdular

    Ayaydın Miroglio Genel Müdürü Uğur Ayaydın, virüsün yayılmasını önlemek için Edirne’deki üretim tesislerini de kapattıklarını aktararak, şunları söyledi: “Fabrika yanında Türkiye genelindeki İpekyol, Twist, Machka markalarımızın bütün mağazalarını geçici olarak kapatıyoruz. Bir süre online sitelerimizden hizmet vereceğiz. Çalışanlar idari izinli.”

    Yurtiçi, yurtdışı kapalı

    Flo Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, “Salgın b u hafta bu daha kuvvetli algılanmaya başladı. Bunun üzerine diğer perakendecilerle beraber hareket etme kararı aldık. Mağazaları ikinci bir karara kadar kapattık. Genel müdürlük çalışanlarına da evden çalışma izni verdik. İnternet satışımız sürüyor. Kiraları şu anda bilemiyoruz, o şu anda bir muamma. Yurtdışındaki mağazalarımız da dünyada benzer sorun olduğu için kapalı” görüşlerini dile getirdi.

    Mağaza kapatan ünlü markalar

    Boyner
    Beymen
    Koton
    Lc Waikiki
    Vakko
    Mudo
    Mavi
    Kiğılı
    Damat Tween
    Zara
    Mango
    H&M
    Penti
    İpekyol
    Sephora
    Defacto
    Desa
    Twigy
    Avva
    Marks&Spencer
    Derimod
    Hotiç
    Saat&Saat
    Yargıcı
    Nike
    Adidas
    Colin’s
    Altınbaş
    Arzum
    Atasun
    Aydınlı
    Sarar
    İşbir Yatak
    Flo

    Teknoloji marketlerinde faaliyet sürüyor. Henüz bu konuda bir karar almayan teknoloji marketleri ilerleyen tarihte kapatma kararı alabilecekleri belirttiler.

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