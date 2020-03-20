Kepenkler iniyor! Evinizde kalın

Koronavirüsün yayılmasına engel olmak için yerli perakendeciler de harekete geçti. Dünyada pek çok ülkede Starbucks, Apple, Nike, İkea gibi markaların uyguladığı mağaza kapatma kararına yerli perakendeciler de uydu. Henüz alışveriş merkezlerinin kapanmasına yönelik bir karar alınmasa da başta hazır giyim markaları olmak üzere mağazaların yüzde 90’ı kapandı. Satışlarını internetten sürdürecek olan markalar, mağaza çalışanlarının maaşlarını ödeyecek.



EN AZ ÜÇ HAFTA KAPALI KALACAKLAR

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, dün itibariyle Türkiye’de AVM ve caddelerde faaliyet gösteren mağazaların yüzde 90’ının açmadığını söyledi.Virüsün yayılmasına engel olmak için bu kararı aldıklarını belirten Öncel, “Önemli olan çalışan ve müşterin etkileşimini kesmekti. İnşallah yayılma hızını yavaşlatırız” dedi.

Zaruri ihtiyaç hariç

Öncel, kararlarının Türkiye’nin her yeri için geçerli olduğunu kaydederek, “Cadde mağazaları da dahil buna. 384 marka var bünyemizde bunlardan bebek maması, bezi, temizlik kağıdı satanlar hariç hepsi kapatıyor. Zaruri ihtiyaç maddesi satan markalar da ya nöbetçi mağaza bırakacak ya da hepsini açık tutacak. Mağazalar en az 3 hafta kapalı kalacak. Duruma göre uzatabiliriz. Markalar satışlarını internet sitelerinden gerçekleştirecek” diye konuştu.



İnternete ağırlık

Kiğılı’nın kurucusu Abdullah Kiğılı da günlerdir mağazalarda çalışanlardan ciddi uyarılar aldıklarını dile getirerek, “Mağazalarda müşteriyle çok yakın temas var. Gelen müşteri hasta mı, virüslü mü bilemiyoruz. Herkes tedirgin. Mecburen bütün giyim markaları olarak geçici bir süre kapatma kararı aldık. Şu anda maaşları vermeye devam edeceğiz. Ama bu durum aylarca sürerse ne olur bilmiyoruz. Kiraların ne olacağın şu anda belirsiz. İnternet satış kanalımızı güçlendiriyoruz” dedi.

Sağlık önemli



Lc Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ise diğer markalar gibi kendilerinin de mağazalarını kapattıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Sağlık her şeyden önce geliyor. Çalışanların sağlığını riske atmayı doğru bulmadık. Satışlarımız internetten devam edecek. İzne çıkan çalışanlarımızın maaşlarını ödeyeceğiz. Kiralarla ilgili bir karar yok henüz. Yurtdışındaki mağazalarımız da ülkelerdeki kararlara uygun olarak Avrupa’da kapalı. Rusya ve Afrika ülkelerinde açık mağazalarımız var.”



Üretimi de durdurdular



Ayaydın Miroglio Genel Müdürü Uğur Ayaydın, virüsün yayılmasını önlemek için Edirne’deki üretim tesislerini de kapattıklarını aktararak, şunları söyledi: “Fabrika yanında Türkiye genelindeki İpekyol, Twist, Machka markalarımızın bütün mağazalarını geçici olarak kapatıyoruz. Bir süre online sitelerimizden hizmet vereceğiz. Çalışanlar idari izinli.”



Yurtiçi, yurtdışı kapalı



Flo Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, “Salgın b u hafta bu daha kuvvetli algılanmaya başladı. Bunun üzerine diğer perakendecilerle beraber hareket etme kararı aldık. Mağazaları ikinci bir karara kadar kapattık. Genel müdürlük çalışanlarına da evden çalışma izni verdik. İnternet satışımız sürüyor. Kiraları şu anda bilemiyoruz, o şu anda bir muamma. Yurtdışındaki mağazalarımız da dünyada benzer sorun olduğu için kapalı” görüşlerini dile getirdi.



Mağaza kapatan ünlü markalar



Boyner

Beymen

Koton

Lc Waikiki

Vakko

Mudo

Mavi

Kiğılı

Damat Tween

Zara

Mango

H&M

Penti

İpekyol

Sephora

Defacto

Desa

Twigy

Avva

Marks&Spencer

Derimod

Hotiç

Saat&Saat

Yargıcı

Nike

Adidas

Colin’s

Altınbaş

Arzum

Atasun

Aydınlı

Sarar

İşbir Yatak

Flo



Teknoloji marketlerinde faaliyet sürüyor. Henüz bu konuda bir karar almayan teknoloji marketleri ilerleyen tarihte kapatma kararı alabilecekleri belirttiler.