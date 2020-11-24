Kervan Gıda’nın arzına SPK onayı

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak şirket, 26 - 27 Kasım arasında iki günlük talep toplama sürecine girecek. Şirketin sermayesi yüzde 25 artışla 187.5 milyon TL’ye yükseltilecek. Bu pay ve mevcut ortakların yüzde 8 payı halka arz edilecek. Arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 26.4 olacak. Kervan Gıda’nın pay başına halka arz fiyat aralığı 8 ila

9 TL olacak. Kurumun halka arzına OYAK Yatırım liderliğindeki 25 üyeli konsorsiyum aracılık ediyor. Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, 85 ülkeye ihracat yapan Kervan Gıda’nın, elde edeceği yeni kaynakla yurt dışı yatırımlarına ağırlık vereceğini söyledi.