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    HaberlerEkonomi Haberleri Kilosu 1 TL oldu ithalat başladı
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    05.02.2020 - 07:00 | | FEHİM GENÇ

    Kilosu 1 TL oldu ithalat başladı

    Kuraklık nedeniyle üretim azalınca bazı bölgelerde samanın balyası 17 liradan 25 liraya yükseldi. Hayvan yetiştiricileri daha ucuz saman için Bulgaristan’a yöneldi. Bulgaristan’dan TIR’lar dolusu saman ithal edilerek ihtiyaç olan bölgelere gönderiliyor.

    Kilosu 1 TL oldu ithalat başladı

    Yaz aylarında 7 lira olan bir balya samanın fiyatı 25 liraya kadar yükselince Bulgaristan’dan saman ithalatı başladı. Kuraklık ve rekolte kaybı nedeniyle saman üretiminin az olması ve kış aylarında stokların azalmasının etkisiyle 1 kilo samanın fiyatı 1 liraya çıkınca, hayvan besicileri ucuz saman arayışına girdi. Bulgaristan’da fiyatların daha ekonomik olduğu belirlenince, bu ülkeden temin edilen saman balyaları, TIR’larla Türkiye’ye getirilip saman ihtiyacının yoğun olarak hissedildiği bölgelere sevkedilmeye başlandı.

    Samanın kilosu 2017 yılında da 1 lira 25 kuruşa kadar yükselmiş ve Bulgaristan’dan tonlarca saman ithal edilmişti.

    Rekolte düştü

    2019’da ekinlerin yetişme dönemi olan ilkbahar aylarında havaların kurak gitmesi nedeniyle buğday rekoltesi düştü. Önceki yıllarda ortalama 21-22 milyon ton olan rekolte 2019’da 19.5 milyon tona kadar geriledi.

    İlkbahar yağmurlarının yetersiz olması nedeniyle buğday sapları da yeterli uzunluğa ulaşmayınca, saman rekoltesinde de azalma meydana geldi. Kuraklığın daha fazla olduğu bölgelerde saman stokları kış ortasında hızla eriyince, balya fiyatı 17 liradan 25 liraya tırmandı. Bulgaristan’daki saman fiyatlarının daha düşük olması nedeniyle bu ülkeden saman ithal edilmeye başlandı. Bulgaristan’dan getirilen balyalar, yurt içinde ihtiyaç duyulan şehirlere sevkediyor.

    Kilosu 1 TL oldu ithalat başladı

    Trakya’da 18 Ege’de 25 TL

    Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, 2019 yılında Trakya kuraklıktan fazla etkilenmediği için hem buğday rekoltesinin, hem de üretilen saman miktarının son yılların en iyi seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Trakya’da halen 17-18 liraya satılan 25 kilogramlık bir saman balyasının Ege bölgesinde 25 liraya kadar çıktığını kaydetti. Arabacı, şöyle konuştu:

    “Trakya’da saman miktarı ihtiyaca yetecek ölçüde. Ancak Ege bölgesindeki hayvan yetiştiricilerinin yeterli stoğu kalmadığından orada ve Anadolu’nun başka bazı yerlerinde bir balya samanın fiyatı 25 liraya çıktı. Yani samanın kilosu 1 liraya yükseldi.”

    TIR’lar dolusu

    Ziraat Odası Başkanı Arabacı, “Fiyat böyle yüksek seviyeye gelince Bulgaristan’dan TIR’larla saman getirmeye başladılar. Ama dediğim gibi getirilen saman Trakya’nın ihtiyacı olmadığı için Ege’de Manisa civarındaki hayvan yetiştiricilerine satılıyor.”

    Kilosu 1 TL oldu ithalat başladı

    10 milyon ton ithalat yapıldı

    Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Türkiye’nin 2019’da buğday ithalatı rekoru kırdığını söyledi. Yıldırım, ortalama 21-22 milyon ton buğday üretilen Türkiye’de geçen yıl rekoltenin 20 milyon tonun altına gerilediğini ifade ederek, hem rekolte kaybını karşılamak hem de ithal kaydıyla ihracat kapsamında yılın toplamında 10 milyon ton buğday ithal edildiğini kaydetti. Yıldırım, “Buğday rekoltesindeki kayıp doğal olarak üretilen saman miktarına da olumsuz yansımıştır” dedi.

    Kilosu 1 TL oldu ithalat başladı

    Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Murat Ülkü Karakuş, buğday rekoltesinin 2019’da 19.5 milyon tona gerilediğini belirterek, bu kayba bağlı olarak bazı bölgelerde saman ihtiyacı olabileceğini söyledi. Karakuş, “Henüz saman ithalatına ilişkin bilgi bize ulaşmadı. Küçük miktarlarda ithalat yapılmış olabilir. Yıllık saman ihtiyacı 25 milyon ton” dedi.

    Kilosu 1 TL oldu ithalat başladı

    Büyükbaşların temel gıdası

    Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların temel gıdası olarak bilinen saman, suni yem, küspe ve benzeri ile karıştırılarak hayvan besisi olarak kullanılıyor. Bir büyükbaş yılda en az 150, küçükbaş ise en az 70 balya saman tüketiyor.

     

    Çamlıca Kulesi’nde inşaat çalışmalarında sona gelindiÇamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. 365 metre yüksekliğindeki kulenin alt kısmının da tamamlandığı görüldü. Kuledeki çalışmalarda gelinen son durum ise havadan görüntülendi.
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