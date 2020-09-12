BİST1.1030.33EURO8.860.65USD7.470.37ALTIN466.870.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Kilosu 170 TL’den lüfer tezgahlarda
    ABONE OL
    12.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kilosu 170 TL’den lüfer tezgahlarda

    Denizlerin prensi olarak adlandırılan lüfer, kilosu 170 liradan tezgaha geldi. Çanakkaleli balıkçılar tarafından oltayla avlanan ve yeni sezonda ilk kez tezgahlarda yer alan lüfer, kilogramı 170 liradan satışa sunuldu.

    Kilosu 170 TL’den lüfer tezgahlarda

    Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No’lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, bu yıl yeni av sezonunun açılmasıyla tezgahlarda balık çeşidinde artış görüldüğünü söyledi. Bu yıl palamudun yoğun şekilde avlanacağı düşüncesi taşıdıklarını belirten Özkurnaz, “Denizlerimizin prensi olan lüfer bugün ilk kez tezgahlarda yerini aldı ve kilogramı 170 liradan satışa çıktı. Bu yıl inanıyoruz ki balıkçılık daha çok artacak. Vatandaşlarımız da balıkları rahat şekilde tüketecek. Balıklarımız bu yıl boğaza oldukça erken giriş yaptı. Bu da  balıkçılığın iyi olacağını ve buna bağlı tüketiminin de çok olacağını gösteriyor” dedi.

    ‘En lezzetli balık’

    Balıkçı Tuncay Dinç de, lüferin ilk defa tezgahlarda yer aldığını dile getirerek, “İnşallah bundan sonra palamut ve lüfer olacak. İlerleyen günlerde kasım ayında ekim ayının sonunda lüfer, çinekop olacak. En güzel balık lüfer. Lezzet bakımından denizin en güzel balığıdır” diye konuştu.

     

    Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldıÇanakkale'de temizliğe gittiği S.S.'nin (53) evinden 10 bin 400 euro (Yaklaşık 92 bin lira) çalan N.K. (33) adlı kadın, gözaltına alındı. N.K.'nin 6 yıl önce de ailesi ile birlikte yaşadığı evden 35 bin lira çaldığı belirtildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi Samsun'a getirildi

    Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi Samsun'a getirildi

    Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

    Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

    11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

    11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

    İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' Emniyet sonuçları açıkladı

    İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' Emniyet sonuçları açıkladı

    Sıradaki Haber