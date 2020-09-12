Kilosu 170 TL’den lüfer tezgahlarda

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No’lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, bu yıl yeni av sezonunun açılmasıyla tezgahlarda balık çeşidinde artış görüldüğünü söyledi. Bu yıl palamudun yoğun şekilde avlanacağı düşüncesi taşıdıklarını belirten Özkurnaz, “Denizlerimizin prensi olan lüfer bugün ilk kez tezgahlarda yerini aldı ve kilogramı 170 liradan satışa çıktı. Bu yıl inanıyoruz ki balıkçılık daha çok artacak. Vatandaşlarımız da balıkları rahat şekilde tüketecek. Balıklarımız bu yıl boğaza oldukça erken giriş yaptı. Bu da balıkçılığın iyi olacağını ve buna bağlı tüketiminin de çok olacağını gösteriyor” dedi.

‘En lezzetli balık’

Balıkçı Tuncay Dinç de, lüferin ilk defa tezgahlarda yer aldığını dile getirerek, “İnşallah bundan sonra palamut ve lüfer olacak. İlerleyen günlerde kasım ayında ekim ayının sonunda lüfer, çinekop olacak. En güzel balık lüfer. Lezzet bakımından denizin en güzel balığıdır” diye konuştu.