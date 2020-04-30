Kira yardım başvurusu nasıl yapılır 2020? e-Devlet kira yardımı başvuru ekranı

Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır 2020? sorusunun cevabı araştırılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde kira yardımıyla ilgili açıklama gerçekleştirdi. Bakan Kurum, 36 aylık kira yardımı süresini 48 aya çıkarıldığını açıkladı. Diğer taraftan ise ihtiyaç sahiplerine kira yardımı yapılıyor.Peki kira yardım başvurusu nasıl yapılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle ilgili açıklamayı Twitter üzerinden yaptı.

Bakan Kurum, “Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz” bilgisini paylaştı.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU

Ayrıca ihtiyaç sahiplerine kira yardımı yapılıyor. Gerekli şartları taşıyan kişiler, yapılan yerinde incelemeler sonucunda kira parası alabilmektedir. Başvurular Kaymakamlık ve Valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ' na yapılmaktadır. Kira yardımı ve diğer yardımlardan yararlanılabilmesi için, yardıma muhtaç şahısların bireysel başvuruları gerekmektedir. Ancak belediyeler tarafından bu kişilerin tespiti ile şahısların başvurması gibi bir şart aranmaksızın da yardım yapılabilmesi mümkün olmaktadır.



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