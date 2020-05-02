Kira yardımı başvurusu nasıl yapıl yapılır? İşte e-Devlet kira yardımı başvuru ekranı! Başvuru şartları neler, kimler alabilir?

Kira yardımı ile ilgili önemli açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum, kira yardımı süresinin 48 aya çıkarıldığını duyurdu. Kira yardımı başvurusu yapmak isteyenler ise başvuru ekranını ve şartları araştırmaya başladı. Peki kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, şartlar neler? İşte e-Devlet kira yardımı başvuru ekranı...

36 AYDAN 48 AYA ÇIKARILDIĞI AÇIKLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle ilgili açıklamayı Twitter üzerinden gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, “Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" kısmında başvuru yapılabiliyor.

Vatandaşları başvuru yapabilmek için önce sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

Devamında ise açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklamanız gerekiyor.Sonra "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılacak.

Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol etmeniz gerekiyor.