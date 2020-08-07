Kırmızı pancar ilgisi ‘plansız’ olmasın

Turşusu, salatası, zeytinyağlısı ve hatta cipsi derken özellikle son birkaç yılın öne çıkan sebzesi olan kırmızı pancar, çiftçi için de farklı bir gelir kaynağı oluyor. ‘Sağlıklı beslenme’ çağrılarıyla tüketici ilgisi artan kırmızı pancar, pandemi sürecinin ise ‘şifalı’ bitkisi olarak sık sık gündemde yer aldı. Bir süredir çeşitli alanlarda kullanılmasıyla mutfakların, restoranların vazgeçilmezi haline gelen kırmızı pancara çiftçinin de ilgisi arttı. Özellikle Bafra Ovası’yla sebze veriminde dikkat çeken Samsun, bu üründe de ekimi artıran bölgelerden oldu.

10 bin ton

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan ‘Bitkisel Üretim 1. Tahmini, 2020’ verilerine göre, sebze ürünleri alt gruplarında yer alan yumru ve kök sebzelerde bu yıl yüzde 4.3 artış bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın TÜİK kaynaklı ‘Bitkisel Üretim Verileri’ne göre ise, kırmızı pancar üretimi 2013’te 7 bin ton civarındayken, geçen sürede 2019’da 10 bin tona yaklaştı.

Verimli topraklarıyla pek çok sebzenin yetiştiği Bafra Ovası ise Türkiye ihtiyacının yüzde 40’ından fazlasını karşılıyor. Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü Ovaları ile toplam 1.4 milyon dekar alan tarım alanına sahip olan Samsun, kırmızı pancar ve lahana üretiminde Türkiye birincisi. Son verileri göre Bafra Ovası’ndaki kırmızı pancar üretimi 3 bin 410 ton seviyesinde bulunuyor.

‘İlgi mükemmel’

Samsun Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, üreticinin sebzelere olan ilgisinin artan tüketimle birlikte yükselmeye devam ettiğini belirtirken, ‘mükemmel bir ilgi var’ yorumunu yapıyor. Tosuner, “Bafra Ovası çok verimlidir. Kırmızı pancar hep vardı ama bu iki baraj altında kurulu ovada, sebzeye yönelik iyi çalışmalar artarak devam ediyor. Kırmızı pancar ekiminde ve verimde artış bekliyoruz. Bölgenin tarımda ayrıştığı bir diğer nokta ise daha organik ve bilinçli üretime kayılması oluyor. Ürün çeşitleri arttıkça üretici de daha iyi kazanabiliyor” diye konuştu.

Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç ise kırmızı pancar üretiminde kısmi bir üretici ilgisi artışı ve ekim artışı gördüklerini dile getirdi. Pandemiyle birlikte ilginin arttığını anlatan Sevinç, “Onun dışında ise son 1-2 yıldır ekilmeye başlandı. Genellikle parçalı alanlarda, küçük tarım arazilerine ekiliyor. Bölge içinde ya da büyükşehirlerden talep gelirse gönderiliyor. Aile işletmeleri için gelir getirici bir ürün olarak değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Doğal gıda boyası

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, gıda firmalarının kırmızı pancarı doğal gıda boyası olarak da kullandığını anlatırken, bu kapsamda sözleşmeli tarım modellerinin de uygulandığını ifade etti. Soylu, “İç Anadolu Bölgesi ürünün ekilmesi, verimi için çok uygun ortam sunuyor. Mesela son olarak Ereğli’den bir firma, organik gıda boyası oluşturmak için Konya’da ekim yaptırdı. Erkenci bir ürün olduğu için geliri de iyi oluyor. Fakat üreticinin dikkat etmesi gereken bir nokta var: Bizde hangi ürün hangi zamanda iyi kazanç getirirse, herkes bir anda onu eker. Ürün fazla olduğu için de bu sefer kimse kazanamaz. Kırmızı pancarda da, kullanım alanı sınırlı olduğu için planlı üretim lazım” değerlendirmesini yaptı.