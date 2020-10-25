Kırsal kalkınmaya 6 milyar lira

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre, Kırsal Kalkınma Programı kapsamında sağlanan desteklerle oluşturulan istihdam 2021’de 100 bin kişiye, 2022’de 101 bin 500 kişiye ve 2023’te 102 bin kişiye ulaşacak.



Koordinasyonunu Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü program kapsamında kırsal kalkınma için, 2021’de 6 milyar 39 milyon lira, 2022’de 6 milyar 434 milyon lira ve 2023’te 6 milyar 829 milyon lira ayrılacak.



Programla, sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla, üretici birlikleri ve aile işletmelerinin üretim kapasitesinin ve kırsal iş gücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, yoksullukla mücadeleyle kırsal toplumun düzenli ve yeterli gelir imkanlarına kavuşturularak refah düzeyinin artırılması ve nüfusun kırsalda tutundurulması amaçlanıyor.