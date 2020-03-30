BİST87.443-0,77EURO7,190,11USD6,490,68ALTIN338,980,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Kış lastiğini değiştirecek sürücülere uyarı
    ABONE OL
    30.03.2020 - 11:16 | | AA

    Kış lastiğini değiştirecek sürücülere uyarı

    Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan itibarıyla sona erecek.

    Kış lastiğini değiştirecek sürücülere uyarı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

    Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

    Aralık ayının başında uygulamaya giren kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Nisan'da sona eriyor.

    "Lastik değişimi için acele etmeyin"

    Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine, trafiğin daha güvenli seyredebilmesi, olası trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için lastik değişimi kadar, alınan lastiğe de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

    Bir araçta kazaya sebebiyet veren unsurların başında lastiğin geldiğini anlatan Erkoç, araçta kullanılan lastiklerin de mevsime uygun olması gerektiğinin altını çizdi.

    Erkoç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesi için evden çıkılmaması uyarılarının yapıldığını anımsatarak, "Bu nedenle sürücüler, lastik değişimi konusunda acele etmemeli. Yetkililerin, Kovid-19 salgını tehlikesinin geçtiğine dair açıklamalarının ardından lastik değişimi yapılmalı." ifadelerini kullandı.

    Yeni yaz lastiği alacak sürücülerin, lastik ömrüne dikkat etmesi gerektiğini belirten Erkoç, lastiklerin hiç kullanılmasa dahi belli bir raf ömrünün olduğuna dikkati çekti.

    Bekletilmiş, ömrü dolmuş lastiklerin özelliğini kaybettiğini, balansın da tutmadığını anlatan Erkoç, lastiğin ortalama ömrünün 40 bin kilometre olduğunu söyledi.

    Erkoç, kazaların sebeplerinin başında lastiklerin geldiğini dile getirerek, "Sıcak havalarda, kış lastiklerinin fren mesafesi artar, yol tutuş performansı azalır. Bu durum da daha fazla yakıt tüketimine neden olur, kış lastiklerini yazın kullanmak ömrünü azaltır, daha fazla karbondioksit salınımına yol açar ve sürüş konforunu azaltır." değerlendirmesinde bulundu.

    Araç lastiklerinin ömrü, uygun saklama koşullarında muhafaza edildiğinde uzarken, bu kapsamda hizmet veren "lastik otelleri"ni tercih edenlerin sayısı son yıllarda hızla artıyor.

    Polisi yüzünden yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi!Adana'da ihbar üzerine bir eve giden polislere bıçakla saldıran ve bir polisi yüzünden yaralayan şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası ve yurt içi uçuşlar nasıl olacak?

    Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası ve yurt içi uçuşlar nasıl olacak?

    SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

    SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

    Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

    Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

    Çukur bu akşam var mı? Neden yayınlanmıyor? Show TV yayın akışı...

    Çukur bu akşam var mı? Neden yayınlanmıyor? Show TV yayın akışı...

    Sıradaki Haber